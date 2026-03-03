EKINN se convierte en "punto de encuentro para el talento emprendedor" con 11.000 visitas en sus dos primeros años

Archivo - EKINN se convierte en "punto de encuentro para el talento emprendedor" - FOMENTO SAN SEBASTIÁN - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

EKINN, el Nodo de Innovación y Emprendimiento de San Sebastián gestionado por Fomento de San Sebastián, cumple dos años desde su apertura consolidado como un "espacio de referencia para el impulso de la cultura emprendedora" en la ciudad, la aceleración de proyectos innovadores y espacio de conexión del ecosistema local. Desde su apertura, 11.000 personas han pasado por este "punto de encuentro para el talento emprendedor".

El perfil de la persona emprendedora atendida en EKINN indica que un 45% tiene menos de 35 años, el 51,1% son mujeres y cerca del 47% cuenta con estudios universitarios, a los que se suma un relevante peso de la formación profesional. Además, un 28% de las personas atendidas es de origen inmigrante.

La concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, ha destacado que "los datos de estos dos primeros años confirman que EKINN es un espacio vivo, abierto y útil para la ciudad", y ha resaltado además "el crecimiento sostenido del emprendimiento femenino en este periodo".

"Los datos reflejan que cada vez más mujeres dan el paso de emprender y consolidar sus proyectos, lo que demuestra que las políticas de igualdad que estamos impulsando generan oportunidades reales y contribuyen a construir un ecosistema económico más diverso, inclusivo y competitivo para la ciudad", ha valorado.

Desde su apertura, la oficina de atención a la persona emprendedora ha compartido en más de 1.500 visitas los programas y servicios de emprendimiento de la Sociedad Municipal. A lo largo de estos dos años, el espacio ha acogido 52 sesiones intensivas de sensibilización, formación y desarrollo de capacidades vinculadas al emprendimiento y la innovación, con una destacada participación de jóvenes y estudiantes de centros educativos, universidades y formación profesional como EHU, Tecnun, Tknika, Cebanc, Ceinpro, Elizaran, Easo Politeknikoa y Nazaret.

Un total de 3.033 personas han sido atendidas directamente en acciones de formación vinculadas a la cultura emprendedora, de los que aproximadamente la mitad han sido estudiantes (1.289).

Desde Fomento San Sebastián han resaltado que "las herramientas y servicios puestos a disposición de la ciudadanía, tanto de emprendimiento tradicional como innovador, han permitido suscitar inquietud emprendedora a perfiles diversos y fomentar vocaciones emprendedoras a través de programas como Donostia Innovation Challenge o las diferentes acciones incluidas en la Semana de la Innovación.

En el ámbito de la aceleración de proyectos, EKINN ha acompañado en estos dos años a más de 450 proyectos emprendedores, con un 60% de carácter innovador. En total, EKINN ha recibido más de 2.000 visitas de personas emprendedoras.

EKINN+

Coincidiendo con el aniversario, EKINN pone en marcha una nueva edición de EKINN+, el programa de aceleración de proyectos innovadores de Fomento de San Sebastián y uno de los pilares de la Comunidad Emprendedora de la ciudad, integrada por cerca de 200 startups. El programa, que selecciona anualmente alrededor de 20 proyectos entre decenas de candidaturas, ha sido recientemente reconocido en los Premios Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA).

El programa nace en el 2014 y tras intensificarse en 2017, ha apoyado 166 iniciativas empresariales locales de carácter innovador. Entre sus colaboradores están Elkargi y el Fondo de Avales. Este año, el fondo ha materializado seis operaciones, con una financiación de casi un millón de euros, asumiendo Fomento de San Sebastián parte del riesgo.

En estos dos años, más de 4.000 personas han participado en eventos y encuentros como los organizados en colaboración con Foro de Emprendedores de Adegi, Tecnalia Ventures, Camara Gipuzkoa, Berri Up, Aspegi, EIWA, Tknika, The Cube, Retina, Young Leaders, Invest in Basque Country, Enisa o Woman Startup Community, entre otros.

Por EKINN han pasado, además, representantes de ciudades como Málaga, Barcelona, Lisboa, Bolonia, Grenoble, Turin, Oulu o Espoo en Finlandia, visitas de entidades locales (Garapen o Eudel), nacionales (COTEC) e internacionales como la red Eurocities, con las cuales ya se están desarrollando futuras colaboraciones en el ámbito de la innovación y el emprendimiento.