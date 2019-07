ELA acusa a PNV de "alargar" los conflictos laborales y que los trabajadores "tengan que sufrir para llegar a acuerdos"

Publicado 21/07/2019 10:45:38 CET

Mikel Lakuntza denuncia que "hay una decisión que el lehendakari tomó hace dos años para suspender relaciones con ELA"

El secretario general de ELA, Mikel Lakuntza, ha denunciado que en Euskadi hay una administración y un partido, "que tiene un poder institucional muy grande, como es el PNV, que ha tomado la decisión de alargar los conflictos y que los trabajadores tengan que sufrir para llegar a acuerdos".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Lakuntza ha lamentado asimismo que las relaciones de ELA con el Gobierno Vasco sean "inexistentes", ya que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los consejeros de su Gabinete "se niegan a reunirse con el sindicato mayoritario de este país".

Cuestionado por la validez de las huelgas como elemento de presión, Lakuntza ha reconocido que, entre otras cosas, "permiten ver que hay un conflicto en muchos centros de trabajo y, además de mejorar las condiciones de trabajo, visibilizan un problema que de otra manera no sería posible".

"Lo que ha pasado en Aena ha sido eso. Más allá de un acuerdo que hay que ir cerrando y que debería tener mayores mejoras, es evidente que Aena se ha movido por la presión de la huelga", ha afirmado en relación al conflicto vivido en el Aeropuerto de Loiu.

A su juicio, que las huelgas vayan a más será "una buena noticia" porque si el nivel de huelgas es "proporcional a la mejora de las condiciones de trabajo, representa una buena noticia".

"Lo que es una mala noticia es que no tengamos la posibilidad de organizar a los trabajadores en los centros de trabajo para que mejoren sus condiciones. Es evidente que no se puede hacer frente a cuestiones de precariedad y brecha salarial, si no es a través de las huelgas", ha sostenido.

EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA

En este sentido, ha reconocido que se da una diferencia entre lo que sucede en la empresa privada y en la pública, de tal forma que cuando los trabajadores se organizan en ámbitos donde detrás está "de manera directa o directa mediante subcontrata la administración, esas huelgas suelen durar más".

Según ha acusado, esto se produce porque hay "una administración y un partido que tiene un poder institucional muy grande, como es el PNV, que ha tomado la decisión de alargar los conflictos y que los trabajadores tengan que sufrir para llegar a esos acuerdos".

De este modo, ha reconocido que las relaciones de ELA con el Gobierno Vasco son "inexistentes" y "no es ningún secreto que el lehendakari y los consejeros se niegan a reunirse con el sindicato mayoritario de este país".

"Es más fácil para nosotros reunirnos con el vicepresidente de la Generalitat catalana, que hacerlo con miembros del Gobierno vasco, y para nosotros es inexplicable que, independientemente de las diferencias que vaya a haber, no se respete una mínima voluntad democrática de mantener la interlocución con el mayor sindicato del país", ha lamentado.

En este contexto, ha destacado que el sindicato ELA se reúne "incluso con la patronal" y no tiene ninguna "posición contraria" a mantener una relación con la administración vasca. "Es lo que denunciamos, que hay una decisión que el lehendakari tomó hace dos años para suspender relaciones con ELA", ha añadido.

MERCADO DE TRABAJO

Por otro lado, ha criticado que se intenta "invisibilizar la cara oculta del mercado de trabajo" de tal forma que "hay situaciones que rozan el esclavismo". "En el propio metro que se construye en San Sebastián con la administración detrás hay trabajadores que están metidos en un agujero 16 horas al día, mientras que las empresas que trabajan en las obras de Anoeta deben más de 4,5 millones en impagos y cotizaciones a la Seguridad Social", ha acusado.

Asimismo, ha manifestado que la reforma laboral se hizo para despedir "más fácil y más barato", de tal modo que la calidad del empleo en este país es "cada vez peor".

"Es una reforma que hay que derogar y hay que volver a garantizar una serie de medidas para que el empleo sea más estable. Lo que hay que hacer también es que los sindicatos vascos tengamos la posibilidad de negociar aquí las condiciones de trabajo. Hay decisiones de ámbito político que tienen incidencia en el empleo", ha añadido.

Por último, ha lamentado que muchos jóvenes tengan que buscar su futuro "fuera de este país", cuestión que está muy relacionada "con las reformas que se han hecho". "La reforma de pensiones ha alargado la edad de jubilación y eso impide que mucha gente acceda al mercado de trabajo y, cuando lo hace, es en condiciones muy precarias", ha finalizado.