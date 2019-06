ELA advierte de que la figura de auxiliar de policía "no es la solución al fallo del Tribunal Supremo"

Publicado 27/06/2019 16:15:12 CET

BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha advertido al Gobierno Vasco de que la figura de auxiliar de policía "no es la solución al fallo del Tribunal Supremo", que recientemente ha determinado que los agentes de la Guardia urbana no pueden ejercer como interinos. En este sentido, ha criticado que supone "un parche" que conlleva "un retroceso" en las condiciones laborales, "perpetúa" la interinidad y empeora el servicio a la ciudadanía.

En un comunicado, ELA ha anunciado que en la reunión de este viernes de la Comisión de Coordinación, de la que es miembro "por ser el sindicato más representativo del ámbito de la policía local", sus representantes rechazarán la propuesta del Gobierno de impulsar la figura de auxiliar de policía "como solución a la interinidad de la policía local".

A juicio del sindicato, "esta figura es un parche, que no soluciona la situación" ya que no resuelve "la alta interinidad estructural" en la policía local de Euskadi. Además, ha advertido de que los ayuntamientos "no tienen creadas las plazas y puestos de auxiliar en la RPT".

ELA ha incidido en que supone, asimismo, "un retroceso" en el servicio a la ciudadanía, ya que "los auxiliares no pueden realizar funciones que hasta la fecha estaban realizando los policías interinos". Según ha indicado, "la Ley de Policía a los auxiliares sólo les permite dos funciones o labores: labor administrativa (ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales) y cooperación en conflictos privados (vecinales)".

Por otro lado, ha subrayado que esta figura conlleva "un grave retroceso" en las condiciones laborales y salariales, de manera que los policías "seguirán siendo interinos con salarios más bajos que los actuales".

Por ello, ELA rechazará esta propuesta y pedirá que "de manera inmediata se abran procesos de consolidación para garantizar el puesto de trabajo a estos policías locales interinos y para garantizar un servicio público de calidad a la ciudadanía".