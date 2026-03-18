ELA afirma que, tras la huelga, "nadie podrá seguir en la estrategia del avestruz" para un SMI propio

Archivo - El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, durante la apertura del 16º Congreso del sindicato ELA bajo el lema ‘Langileria antolatu, gizartea eraldatu’, en el Palacio Euskalduna, a 2 de junio de 2025, en Bilbao - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha asegurado que "hoy, después de la huelga general" que se celebró este pasado martes en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra para reclamar un SMI propio se está "más cerca de conseguir" este objetivo, porque "nadie", ni la patronal ni el Gobierno vasco o los partidos políticos, van a poder "seguir haciendo la estrategia del avestruz con esta cuestión tan importante". Además, ha afirmado que los incidentes que se produjeron durante el paro fueron "puntuales" y ha rechazado que se usen como "contrapunto al éxito" de la convocatoria.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Lakuntza se ha mostrado "muy satisfecho" con la huelga general, en la que se hizo "una demostración de compromiso colectivo con las personas que peor lo están pasando en el mundo laboral". Además, ha considerado que "hay mucho trabajo" por hacer después del paro. "Hemos vivido un éxito amplio e importante", ha apuntado.

A su juicio, se está ante "un ejercicio de determinación, de compromiso de la clase trabajadora vasca con las personas que peor lo están pasando y con esa reivindicación de autogobierno y soberanía para poder decidir aquí el salario mínimo".

El líder sindical se ha mostrado convencido de que, al igual que ocurrió este pasado martes, se volverán a "llenar las calles y las plazas" de Euskadi para celebrar el logro de un SMI vasco. "Hoy, después de esta huelga general, estamos más cerca de conseguir el salario mínimo propio, y estamos insistiendo en que hay vías abiertas para conseguirlo. Estamos más fuertes que ayer, y creo que hoy nadie puede seguir haciendo la estrategia del avestruz con una cuestión tan importante", ha subrayado.

Mitxel Lakuntza ha destacado que el paro ha conseguido "situar en el centro del debate político y social la necesidad de un Salario Mínimo Interprofesional". "Este debate ha venido para quedarse y no vamos a parar. No sabemos qué tipo de explicaciones van a poder dar en el futuro, pero cada vez van a ser más complicadas", ha manifestado.

En esta línea, cree que el Gobierno Vasco tiene que "resolver una contradicción, especialmente el PNV, porque está diciendo una cosa y hace otra". "El PNV está diciendo que está a favor de un salario mínimo, pero cuando llevamos una iniciativa legislativa popular, precisamente para reivindicar esa competencia, el PNV se opone, como vimos en la negativa incluso a permitir el debate de la ILP sobre el salario mínimo", ha apuntado.

LA "RETÓRICA VACÍA" DE LA PATRONAL

Por otro lado, ha explicado que está la patronal, "que no va a poder seguir mucho más tiempo dando la espalda, porque aquí suele apelarse al diálogo, habitualmente, pero es una retórica vacía". "Se nos dice que tenemos que confiar en el diálogo, que la confrontación no sirve para nada, pero nadie nos abre una puerta para el diálogo, en este caso ni el Gobierno Vasco ni la patronal", ha añadido.

De esta forma, ha indicado que "la huelga de ayer va a hacer más presente esa necesidad de diálogo, esa necesidad de acuerdo". "Tenemos vías abiertas, hay una vía abierta el día 24 y el día 25 con dos reuniones que tenemos convocadas con Confebask y la CEN, las patronales de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad de Navarra. Vamos a ver, en este caso, qué es lo que dicen aquellos y aquellas que apelan al diálogo y los acuerdos", ha dicho.