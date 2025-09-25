ELA califica de "antidemocrática" la negativa de PNV y PSE a la ILP promovida por los pensionistas vascos

Dice que equiparar la pensión mínima al salario mínimo "es una medida de justicia" y se seguirá movilizando "por unas pensiones suficientes"

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha calificado de "antidemocrática" la negativa del PNV y PSE-EE a la ILP promovida por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, después de que este jueves estos partidos y Vox hayan rechazado en el Parlamento Vasco, la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular que solicitaba establecer un complemento que equipare las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que hace unos meses el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria puso en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reivindicar la equiparación de la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según ha señalado ELA, dicha reivindicación afectaría positivamente a las mujeres pensionistas, ya que son quienes reciben las pensiones más bajas, de unos 700 euros. Asimismo, ha agregado que esta ILP ha recibido tanto el apoyo de decenas de agentes sociales y sindicales como de la ciudadanía, ya que el Movimiento de Pensionistas ha recabado 145.000 firmas durante los últimos meses.

El sindicato ha apuntado que, a principios de septiembre, el Gobierno Vasco ya dejó entrever su posición realizando un informe técnico negativo sobre la ILP, que, a su juicio, era "una valoración política y en ningún caso recogía ningún dato técnico o jurídico".

ELA no acepta el argumento de que las pensiones no son competencia del Parlamento Vasco, ya que "si existiese voluntad política de mejorarlas habría fórmulas que lo permitirían". La central sindical ha añadido que esto llega en un momento en que se está debatiendo sobre el nuevo estatus y el sindicato cree que "esta debería ser una de las materias que debería negociarse aquí, en Euskal Herria".

Por ello, según ha recordado, se ha movilizado junto con las personas pensionistas el pasado sábado y este jueves lo ha vuelto a hacer en Vitoria-Gasteiz.

En este sentido, tras la decisión tomada por el Parlamento, ha calificado de "antidemocrática e injusta" la decisión del PNV y PSE de "no permitir siquiera la tramitación de la ILP e impedir el debate en el Parlamento".

En opinión de ELA, equiparar la pensión mínima al salario mínimo "es una medida de justicia, legítima y una deuda respecto de las mujeres pensionistas que durante años han sacrificado el empleo remunerado por los cuidados". Por ello, ha adelantado que se seguirá movilizando "por unas pensiones justas y suficientes".