ELA firma más convenios pero afectan solo al 49% de los trabajadores, mientras UGT da cobertura al 78% y CCOO al 68%

UGT-Euskadi suscribió el pasado año el 87,4% de los convenios en los que estuvo presente en la mesa y CCOO el 85,7%

ELA fue el sindicato que más convenios firmó el pasado año en Euskadi (un total de 371), el 64,3% de todos los acuerdos vigentes, que amparan al 49,1% de la población trabajadora con convenios vigentes. Sin embargo, UGT suscribió convenios que afectan al 78% de la población trabajadora vasca y CCOO estampó su firma en acuerdos que dan cobertura al 68% de los operarios.

La apuesta del sindicato dirigido por Mitxel Lakuntxa por los convenios de empresa, en detrimento de los de sector, provoca año a año una caída del peso relativo del sindicato en el porcentaje de trabajadores cuyos convenios son ratificados por este sindicato. Así, mientras en 2020 los pactos suscritos por ELA afectaban al 56,6% de los trabajadores, esta tasa cayó al 52,6% al año siguiente, para reducirse al 51,1% en 2022 y quedarse en el 44,4% en 2023.

Según datos del Consejo vasco de Relaciones Laborales, recogidos por Europa Press, los convenios registrados en el País Vasco vigentes para el año 2024 (sin incluir los que estaban en situación de prórroga ni los decaídos) eran 577 y afectaban a 296.732 personas. En este apartado se excluyen, por tanto, los convenios estatales con incidencia en la Comunidad autónoma vasca.

Los 26 convenios de sector firmados en 2024 por ELA ampararon al 45,5% de población trabajadora con convenios sectoriales vigentes negociados en Euskadi, mientras que los 345 convenios de empresa firmados por el sindicato nacionalista dieron cobertura al 61,3% de las personas con convenios de empresa vigentes negociados en esta Comunidad.

LAB

Por su parte, LAB participó en la firma del 34,7% de los convenios vigentes (200 pactos), que dieron cobertura al 54,4% de las personas afectadas. Suscribió 29 convenios de sector que dieron cobertura a 129.704 personas (el 56,7% de la población trabajadora con convenios sectoriales vigentes negociados en Euskadi) y 171 convenios de empresa que dieron cobertura a 31.699 personas (el 46,5% de la población trabajadora con convenios de empresa vigentes negociados en esta comunidad).

El tercer sindicato que más convenios suscribió fue CCOO de Euskadi (168 acuerdos), que sin embargo afectaron a un mayor número de empleados (202.695), lo que supone el 68,3% de la población trabajadora.

En concreto, firmó 43 convenios sectoriales que dieron cobertura a 174.816 trabajadores (el 76,4% de la población trabajadora cubierta por convenios sectoriales negociados en esta Comunidad) y 125 de empresa que ampararon a 27.879 asalariados (41% del total de las personas cubiertas por convenios de empresa vigentes negociados en Euskadi).

A pesar de suscribir un menor número de convenios (146) que los tres sindicatos anteriores, UGT-Euskadi rubricó su firma en el 25,3% de los pactos, los cuales afectaron al 77,7% de las personas con sus convenios vigentes, dando la mayor cobertura laboral en el País Vasco.

Por modalidades, suscribió 38 convenios de sector que dieron cobertura a 205.899 personas (el 90% de la población con convenio sectorial vigente negociado en Euskadi) y 108 convenios de empresa que afectaron a 24.788 trabajadores (el 36,5% de la población con convenio de empresa vigente negociado en esta Comunidad).

CONVENIOS DE EMPRESA

A la vista de estos datos, el CRL destaca que ELA es el sindicato que más convenios de empresa firma, un total de 354, (suscribió el 66,6% de todos los convenios de empresa vigentes) y el sindicato que, en relación a su presencia, ha rubricado menos convenios de sector, un total de 26, (suscribió el 44,1% de todos los convenios de sector vigentes).

Por su parte, CCOO de Euskadi es el sindicato que más convenios de sector suscribió (43), habiendo rubricado el 72,9% de los convenios en vigor, mientras UGT-Euskadi es el que menos convenios de empresa ha suscrito, un total de 108, (estuvo presente en la rúbrica del 20,8% de los convenios de empresa en vigor en 2024).

Analizando los sindicatos que más convenios firman en relación con su presencia en las mesas de negociación, se comprueba que UGT-Euskadi firmó el 87,4% de los convenios en los que estuvo presente en la mesa, CCOO el 85,7%, ELA el 83% y LAB el 79,7%. Así, UGT-Euskadi y CCOO de Euskadi son los sindicatos que más convenios firman en relación con su presencia en las mesas de negociación.