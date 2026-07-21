ELA "intensificará" las movilizaciones en las residencias de Bizkaia si no hay avances a partir de septiembre

BILBAO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha anunciado que "intensificará" las movilizaciones en las residencias de Bizkaia si no hay avances en la negociación a partir de septiembre y ha denunciado que la falta de personal y las elevadas cargas de trabajo "están poniendo en riesgo la salud" de las trabajadoras.

La plantilla de las residencias y viviendas comunitarias de Bizkaia, convocadas por la central sindical, se han movilizado este martes frente a la Diputación foral de Bizkaia para denunciar el "bloqueo de la negociación colectiva y reclamar mejoras laborales".

Ante la falta de avances, las trabajadoras mantendrán las movilizaciones y han señalado tanto a la institución foral de Bizkaia como a las patronales como responsables de una situación que, según ha denunciado ELA, "ya no puede sostenerse a costa de su salud".

La próxima mesa de negociación está prevista para el 25 de septiembre y, "si no se producen avances significativos", la central sindical ha advertido de que se intensificarán las movilizaciones.

Las protestas arrancaron en marzo bajo el lema 'Cuando cuidar enferma' y con el acto de este martes, ELA ha realizado hasta la fecha diferentes movilizaciones para socializar y reivindicar que se adopten y acuerden medidas en las seis mesas de negociación desarrollas hasta la fecha,

El sindicato demanda dar respuesta a la "sobrecarga de trabajo y la falta de personal", a su juicio "elementos clave" que están afectando "gravemente" a la salud de las trabajadoras, tal y como reflejan las evaluaciones de riesgos psicosociales realizadas en el sector y presentadas ante Osalan con quien este mismo lunes ELA mantuvo una nueva reunión.

"PRECARIEDAD ESTRUCTURAL"

Las trabajadoras denuncian "precariedad estructural", con una tasa de temporalidad del 42% y un uso generalizado de la contratación a tiempo parcial y la central sindical reclama la conversión de estos contratos en empleo estable y a jornada completa, así como el reconocimiento íntegro de la antigüedad, la publificación de los servicios y la equiparación salarial con las trabajadoras del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia, IFAS.

ELA critica, asimismo, la postura de las patronales, quienes el pasado mes de junio rechazaron celebrar una nueva reunión de negociación, una decisión que, a juicio del sindicato, "evidencia la falta de voluntad" para abordar medidas que mejoren las condiciones laborales y garanticen la salud y la seguridad de la plantilla.