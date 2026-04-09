ELA y LAB convocan paros el 23 de abril, 14 de mayo y 4 de junio por el "bloqueo" del convenio de Udalhitz

Trabajadores de ELA y LAB convocan huelgas en ayuntamientos vascos - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

ELA y LAB han convocado un paro parcial y dos jornadas de huelga completas los días 23 de abril, 14 de mayo y 4 de junio en los ayuntamientos vascos para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio de Udalhitz y exigir tanto a Eudel como a los partidos políticos que ostentan gobiernos municipales (PNV, EH Bildu, PSE-EE e independientes) que mejoren las condiciones laborales en las mesas negociadoras.

Para anunciar esta dinámica de huelga han comparecido representantes de ambos sindicatos en Bilbao quienes, tras protagonizar varias movilizaciones por separado, han anunciado este jueves que han llegado a un acuerdo para "poner en marcha conjuntamente una dinámica de huelgas en los ayuntamientos una vez acordadas una serie de reivindicaciones mínimas y comunes" que se van a traducir, en los próximos meses, "en concentraciones, paros y jornadas de huelga".

Tras confirmar que tras reunirse comparten análisis de cara a exigir que Eudel y los partidos lleven "contenidos a las mesas para negociar la mejora de las condiciones laborales", han informado de que la primera movilización tendrá lugar el 17 de abril, con concentraciones conjuntas en las comarcas.

Posteriormente, el 23 de abril se realizarán paros de 2 horas de 11.00 a 13.00 de la mañana y, por último, los días 14 de mayo y 4 de junio están convocadas huelgas de jornada completa en todos los ayuntamientos de Euskadi.

Según han recordado, casi año y medio después de iniciar la negociación del Udalhitz, las reivindicaciones de los trabajadores "no están sobre la mesa" porque Eudel "ha puesto sobre ella contenidos insuficientes y, en general, carentes de concreción".

Asimismo, han señalado, en los ayuntamientos que están fuera de Udalhitz, las tres capitales y grandes ayuntamientos en su mayoría, han advertido de que "está ocurriendo lo mismo" puesto que "llevan muchos años sin un acuerdo que mejore las condiciones laborales del sector y la mayoría de las mesas no están en marcha".

Tras lamentar que las condiciones laborales de los trabajadores de los ayuntamientos van empeorando año tras año", los representantes de ELA y LAB han recordado que el año pasado se puso en marcha la mesa de negociación de Udalhitz y que ello supone que "está abierta la posibilidad de mejorar las condiciones laborales que llevan sin mejorarse más de 16 años".

Sin embargo, han proseguido, "los partidos políticos PNV, EH Bildu, PSE-EE e Independientes siguen hoy sin proponer propuestas integrales para el sector en ninguna mesa, mientras que aprueban sin contestación medidas relacionadas con el empleo y el salario procedentes de Madrid que son acuerdos que abren el camino a la precarización y privatización de las y los empleados públicos".

La tabla de reivindicaciones conjunta acordada por ambas centrales sindicales incluye, entre otras demandas, "recuperación de la capacidad adquisitiva perdida en los últimos años, ninguna subcontratación con sueldos por debajo de 1.500 euros y la estabilización de todos los puestos de trabajo de caracter estructural en las relaciones de puestos de trabajo o protocolos contra la LGTBIfobia".

Asimismo exigen medidas en materia de normalización del euskera y bilingüismo, planes de movilidad consensuados, paralización de privatizaciones y publificaciones, medidas relacionadas con el empleo, el contrato relevo, planes de rejuvenecimiento, reducción de la jornada laboral y la brecha salarial, realización de valoraciones de puestos, incrementos salariales o "cláusulas feministas", entre otras.