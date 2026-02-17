ELA, LAB, Steilas, Etxalde y HIRU piden que no haya servicios mínimos en educación ni transporte público el 17 de marzo

Archivo - Representantes de ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru en la presentación de firmas para un smi propio - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde y HIRU han pedido que no se establezcan servicios mínimos en el ámbito educativo ni en el transporte público en la huelga general convocada para el próximo 17 de marzo para exigir un Salario Mínimo propio de 1.500 euros mensuales.

Estas son algunas de los planteamientos que plasman en la propuesta conjunta que han presentado a la Dirección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma Vasca para que revise los criterios relativos a los servicios mínimos en el marco de esta próximo huelga general, al considerar que últimos años estos "se ha ido ampliando de forma sistemática", y el Departamento de Trabajo realiza una interpretación "cada vez más extensa de lo que se consideran servicios esenciales".

A su juicio, esta tendencia "pone en cuestión el derecho de huelga y vulnera el principio de proporcionalidad que debe regir en una huelga general". Por ello, las organizaciones convocantes del paro han presentado propuestas concretas sobre los criterios que, a su juicio, deberían aplicarse en educación, transporte público y medios de comunicación públicos.

En el ámbito educativo, los sindicatos defienden que no se establezcan servicios mínimos, al considerar que una huelga general de un solo día "no pone en riesgo el derecho a la educación". En este sentido, destacan que, en los últimos años, los servicios mínimos en este sector se han incrementado "hasta el punto de limitar en la práctica el derecho de huelga".

Además, señalan que la huelga general también "tiene un valor pedagógico, y que en las etapas educativas con suficiente madurez debería aprovecharse como una oportunidad para trabajar cuestiones relacionadas con la lucha laboral, la cohesión social y los valores democráticos".

En cuanto al transporte público, consideran "excesivos los servicios mínimos fijados y critican que el modelo actual prioriza el derecho al trabajo frente a los derechos de huelga y movilización". "La obligación de la Administración es garantizar la movilidad hacia los servicios esenciales, y no mantener la actividad económica ordinaria", han subrayado.

Por ello, solicitan que "no se establezcan servicios mínimos y, en caso de fijarse, que se orienten prioritariamente a garantizar el acceso de las personas usuarias a los servicios esenciales y a posibilitar la asistencia a iniciativas y movilizaciones, asegurando así el derecho de huelga".

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICO

En el caso de los medios de comunicación públicos y, en particular, del grupo EITB, los sindicatos advierten de que la orden relativa a la huelga general "únicamente establece la garantía de los servicios informativos de fin de semana". Sin embargo, denuncian que la dirección de la radio televisión pública vasca "ha programado unilateralmente reposiciones de programas de entretenimiento con el objetivo de reducir la visibilidad de la huelga".

A su juicio, el día de la huelga los servicios informativos "deberían priorizar la información de interés público, especialmente la relacionada con los derechos civiles y políticos, por encima de contenidos meramente de entretenimiento".

Asimismo, sostienen que debe garantizarse que los servicios informativos se realicen con la plantilla habitual de fin de semana. Por último, proponen medidas para hacer visible la huelga, como "no emitir reposiciones de programas, incorporar un 'scroll' informativo permanente sobre el seguimiento de la huelga y reconocer el derecho de las y los periodistas que estén cubriendo los servicios mínimos a portar elementos identificativos que indiquen dicha situación".

Por otra parte, las centrales sindicales denuncian que las órdenes sobre servicios mínimos se publican con frecuencia a última hora, "lo que condiciona el ejercicio del derecho de huelga". Por ello, han solicitado que la orden correspondiente a la huelga general del 17 de marzo se publique antes del 7 de marzo.