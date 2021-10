ELA se moviliza en las capitales vascas para pedir a PNV, EH Bildu y Podemos que impidan un recorte en las pensiones

La central sindical les insta a apoyar la derogación de la reforma laboral y no descarta una huelga general en Euskadi

BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han movilizado este domingo en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y en Pamplona para reclamar a PNV, EH Bildu y Podemos que impidan, con sus votos en el Congreso, un recorte en las pensiones y den su apoyo a la derogación de la reforma laboral.

Bajo el lema 'No al recorte de las pensiones; derogar la reforma laboral. No nos vendáis a Madrid', la central sindical ha alertado, asimismo, de que los fondos europeos "son una trampa", y no ha descartado la posibilidad de convocar una huelga general para "condicionar las reformas".

En Bilbao, la movilización, que ha contado con la presencia del secretario general de ELA, Mitxel lakuntza, ha arrancado pasadas las 11.30 horas desde la plaza del Ayuntamiento con la participación de trabajadores de Tubacex y Novaltia, entre otros.

Respecto a la movilización de San Sebastián, la protesta de ELA ha comenzado desde el Boulevard, mientras que en la capital alavesa, y tras partir desde la plaza de la Virgen Blanca, la cita ha concluido en la plaza Machete con la participación de representantes del sector de industria y servicios, entre otros.

En Bilbao, entre gritos de 'borroka da bide bakarra' (la lucha es el único camino) y el lanzamiento de cohetes y petardos, la movilización ha finalizado frente al Teatro Arriaga, donde el secretario general, Mitxel Lakuntza, ha advertido de que se lleva un decenio "soportando las duras consecuencias de las últimas reformas de pensiones y laborales", y ha incidido en que los fondos europeos no son "un regalo, sino una trampa" al estar condicionados.

"En la crisis anterior el dinero público fue a parar a la banca, ahora quieren que vaya a las grandes empresas a cambio de que no se derogue la reforma laboral y empeoren las pensiones. Ese es el trato de Pedro Sánchez con la Unión Europea", ha denunciado.

Asimismo, se ha mostrado crítico con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien, a juicio de ELA, plantea "jubilarse más tarde o cobrar menos pensión". "Quieren hacerlo incorporando lo que han llamado 'mecanismo de equidad intergeneracional' para que los gobiernos futuros puedan hacer lo que quieran con las pensiones", ha descrito.

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de derogar la reforma laboral para garantizar que los convenios que se aplican "en Euskal Herria sean los que se firman aquí y no se impongan los estatales de miseria" y para que los ERE no sean "una barra libre para que empresas con beneficios despidan impunemente".

Respecto a los partidos políticos, ha defendido que a la ultraderecha "no se le gana haciendo políticas de recortes", sino "combatiéndola con programas políticos de izquierda: con más igualdad, más derechos sociales y políticas fiscales que hagan pagar más a quien más tiene".

LLAMAMIENTO DE LOS PARTIDOS VASCOS

"Por desgracia, estas decisiones se toman todavía en Madrid, pero se pueden condicionar desde Euskal Herria. El Gobierno de Sánchez no tiene mayoría y necesita los votos de los partidos vascos. Por eso salimos a la calle, para exigir a PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos que se comprometan a no aprobar ningún recorte de pensiones y a defender la derogación de la reforma laboral", ha insistido.

Lakuntza se ha referido, además, la posibilidad de que se convoque una huelga general en Euskadi, y ha afirmado que esta estaría condicionada a las reformas que se conozcan y los plazos en que se quieran aprobar.

"Un sindicato tiene que hacer todo lo que está en su mano y ELA lo va a hacer para condicionar esas reformas. Creemos en la movilización social y vamos a tener muy presente la huelga general", ha insistido.

DECLARACIÓN DE EH BILDU

En declaraciones a los medios de comunicación minutos antes del inicio de la marcha, Mitxel Lakuntza se ha referido, además, a la declaración de EH Bildu de este pasado lunes en Aiete, que ha calificado de "paso positivo y avance".

A su entender, cualquier aprobación que "reconozca el dolor" y muestre intención de "reparación" debe ser siempre bienvenida al avanzar hacia la convivencia. No obstante, ha advertido que en el pasado se han producido otras violencias, por lo que el Gobierno central debiera realizar "una declaración en los mismos términos".

"Ha habido bandas de ultraderecha, los GAL y torturas que deben tener un reconocimiento por parte del Estado", ha argumentado, al tiempo que ha criticado la valoración que el lehendakari ha realizado del manifiesto de EH Bildu por haberle "restado valor".