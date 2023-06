ELA no firmará el preacuerdo del convenio colectivo de Michelin Lasarte

SAN SEBASTIÁN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha anunciado que no firmará el preacuerdo del convenio colectivo de Michelin Lasarte, aprobado este pasado jueves por el 60% de los trabajadores de la planta guipuzcoana en un "referéndum ilegítimo", alegando que no cumple con los contenidos mínimos acordados por el Comité de empresa.

En un comunicado, ELA ha denunciado que los demás sindicatos (LAB, CCOO, UGT y CSI-F), "se saltan el acuerdo de mínimos y firman un convenio con contenidos insuficientes, empobreciendo así a la plantilla". Además, ha mostrado su respaldo a los 161 trabajadores que han votado en contra.

Un 60% de la plantilla de Michelin Lasarte aceptó, en la consulta celebrada este pasado jueves en la planta de la localidad guipuzcoana, la propuesta de convenio de planteada por la empresa, tras diversas movilizaciones y huelgas llevadas a cabo por los trabajadores. En su propuesta, Michelin planteaba un incremento salarial del 5% para este año, el 3% para el siguiente y un 2% para 2025 y también para 2026.

LAB

Por su parte, el sindicato LAB ha resaltado que, gracias a la "lucha" de los trabajadores, se ha conseguido "obligar a la empresa a negociar y se han obtenido algunas mejoras" en el caso de la fábrica de Lasarte. Así, ha recordado que la propuesta que presentó Michelin al inicio de la negociación "fue regresiva y empeoraba las condiciones laborales".

En ese sentido, ha destacado algunos de los logros obtenidos con "mejoras en las condiciones laborales de las plantillas como, por ejemplo, la eliminación de una doble escala salarial para las nuevas contrataciones y la reducción de la jornada eliminando el Team Building".

LAB ha incidido en la importancia de "estar fuera" del comité intercentros estatal de Michelin porque, a su entender, "se debe negociar y decidir en Euskal Herria, cosa que en Vitoria no se ha permitido". "En el caso de la planta de la capital alavesa, la plantilla habló y votó no al acuerdo, pero al estar dentro del intercentros estatal, el resultado no fue respetado", ha denunciado.

Por lo tanto, el sindicato seguirá "defendiendo e incidiendo en la necesidad de estar fuera de los marcos estatales de negociación" y va a impulsar un referéndum para que la planta de Vitoria, como la de Lasarte, se sitúe fuera del ámbito de negociación estatal.