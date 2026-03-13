ELA seguirá "defendiendo el empleo" en Tubos Reunidos y dice que sus delegados en Trapagaran no representan al sindicato

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

ELA ha afirmado que seguirá defendiendo el empleo en las plantas de Tubos Reunidos tras "lograr que el ERE para despedir a 301 personas no se haya aprobado" y ha advertido de que sus delegados en Trapagaran, que eran favorables al acuerdo, "ya no representan" al sindicato.

En un comunicado, ELA se ha referido, de esta manera, al cierre de la negociación del ERE sin acuerdo tras la reunión desarrollada este viernes, una decisión que ha sido celebrada por los trabajadores concentrados en el exterior del Palacio Euskalduna de Bilbao.

Finalmente, el rechazo mayoritario de los sindicatos de la planta de Amurrio ha hecho que no se llegara a ese acuerdo, ya que, en el caso de la planta de Trapagaran, donde solo se planteaban 27 salidas, su plantilla abogaba por respaldar el acuerdo, una postura que también defendían los delegados de ELA, en contra del criterio oficial del sindicato. Precisamente, a la salida de la reunión algunos trabajadores han increpado a los representantes sindicales de la planta vizcaína.

La central sindical ha señalado que ha dejado "muy claro" durante todo el proceso que el futuro de Tubos Reunidos "no pasa por los despidos, sino por un proyecto industrial que corrija la nefasta gestión de los últimos años, lastrada por el reparto indebido de beneficios".

Por ello, la decisión trasladada este viernes en la mesa de negociación del ERE por los representantes de ELA Trapagaran apoyando el planteamiento de la dirección de Tubos Reunidos "les coloca fuera de la lógica del sindicato". "Desde este momento no representan a ELA", ha advertido.