Las elecciones sindicales en la Ertzaintza se celebrarán el 26 de marzo

Archivo - III promoción de la Euskal Polizia - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad ha decidido que las elecciones para elegir a los representantes sindicales de la Ertzaintza se celebren el próximo 26 de marzo, tras las reuniones mantenidas con los sindicatos con representación en la mesa de negociación, dentro de una fecha que ha sido escogida por tres de los cuatro sindicatos.

Así lo ha trasladado en un comunicado el Departamento de Seguridad, quien ha especificado que un total de 7.482 ertzainas podrán ejercer su derecho al voto.

En Álava serían 1.456 ertzainas, en Bizkaia 3.898 y en Gipuzkoa 2.128. En total, se elegirán 17 representantes en Álava, 23 en Bizkaia y 20 en Gipuzkoa.

Las anteriores elecciones sindicales se celebraron el 10 de febrero de 2022 y, en la actualidad, la representación sindical en la Ertzaintza es la siguiente: ErNE, 22 representantes; Esan, 20; Euspel, 10; SiPE, 7; y cuatro delegados de ELA. Actualmente, tienen representación en la mesa de negociación los sindicatos ErNE, Esan, Euspel y SiPE.

Tal y como recoge la orden del consejero de Seguridad, que se publicará este jueves en el Boletín Oficial del País Vasco, la campaña electoral comenzará el 10 de marzo y finalizará el 24 del mismo mes. Las elecciones se celebrarán el 26 de marzo. El Departamento de Seguridad es el responsable de poner los medios necesarios para llevar a cabo las elecciones sindicales en la Ertzaintza.