Se elevan a 10 las denuncias por supuesto a abuso sexual a menores de un centro alavés en un viaje de estudios

Archivo - Cruceros en la terminal de cruceros del Puerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VITORIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por supuestos abusos sexuales a menores que viajaban en un crucero con motivo de un viaje de fin de curso organizado por un centro de Álava se elevan ya a diez, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Dos de las denuncias se presentaron el pasado miércoles en dependencias de la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz y otras ocho en Barcelona, donde atracó el crucero en el que viajaban las denunciantes, todas ellas jóvenes de entre 15 y 16 años.

Las mismas fuentes han asegurado que investigan la posibilidad de que se hubiera suministrado a las menores alguna sustancia para proceder a los tocamientos que denuncian, aunque todavía no se ha constatado ese extremo.

La Ertzaintza ha recogido dos denuncias por el supuesto suministro de sustancias estupefacientes a estudiantes en el transcurso del viaje de estudios de un centro escolar de Durana (Álava)

Los hechos se habrían producido durante un crucero por el Mediteráneo en el que participaron alumnos de la Ikastola Ikasbidea de Durana. Alguno de los estudiantes comunicaron a sus familias las sospechas de que una pareja joven con la que habían mantenido contacto, podía haber echado sustancias en las bebidas de varias compañeras.

La Guardia Civil de Barcelona, en funciones de Policía Judicial, se ha hecho cargo de la investigación por supuestos abusos sexuales y será un juzgado de la ciudad condal el que conocerá del asunto.