Elhuyar crea seis juegos de palabras para perfeccionar el euskera y enriquecer el vocabulario

Elhuyar crea seis juegos de palabras para para perfeccionar el euskera enriquecer el vocabulario - ELHUYAR

SAN SEBASTIÁN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Elhuyar ha lanzado seis nuevos juegos de palabras diseñados para perfeccionar el euskera, enriquecer el vocabulario y obtener información adicional de interés sobre cada palabra. Los juegos se han incorporado a la página web del Diccionario Elhuyar y, a partir de este lunes, quien lo desee tendrá la oportunidad de perfeccionar la lengua de una manera lúdica y entretenida.

Según ha explicado en un comunicado, los juegos están dirigidos a todo tipo de personas: quienes trabajan en euskera en su día a día, estudiantes, docentes y profesionales, personas que están aprendiendo euskera o a quienes simplemente les gusta jugar con las palabras.

Los nuevos juegos son 'Cadena de palabras', 'Anagrama', 'El ahorcado', 'Conecta palabras', 'Adivina la palabra' y 'Elimina la palabra'. Cada juego ofrece la posibilidad de jugar por libre o en modo de competición. En algunos de los juegos, además, se podrá elegir entre dos versiones, una sencilla y otra de mayor dificultad.

Todas las palabras que se deben adivinar están recogidas en el Diccionario Elhuyar. Además, quien lo desee podrá inscribirse y participar en una clasificación para competir con otras personas. Habrá también una opción llamada 'El juego de hoy', en la que cada día estará disponible uno de los seis juegos y todas las personas participantes podrán jugar en las mismas condiciones para obtener el mejor resultado posible.

Elhuyar puso en marcha su primer juego de palabras en 2024 y, en vista de su éxito, ha decidido lanzar otros nuevos para ofrecer más oportunidades de aprender jugando y enriquecer el vocabulario. Los nuevos juegos de palabras estarán disponibles en la página web del Diccionario Elhuyar, así como en su aplicación para móviles.