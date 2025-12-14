Elkarrekin anuncia un acuerdo presupuestario con Diputación de Álava tras un fin de semana de "intensas negociaciones"

VITORIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Podemos IU ha alcanzado finalmente un acuerdo presupuestario con la Diputación de Álava tras un fin de semana de "intensas negociaciones", según ha anunciado en un comunicado, en el que destaca que las medidas pactadas inciden en aspectos "prioritarios" como las residencias, cuidados, vivienda, cohesión social y territorial, medio ambiente, cooperación internacional, transporte público, salud mental y lucha contra las violencias machistas.

El proyecto de presupuestos de la Diputación Foral de Álava se encuentra en trámite parlamentario tras superar este pasado viernes las enmiendas presentadas por EH Bildu y Partido Popular. El Gobierno Foral, integrado por PNV y PSE, gobierno en minoría, por lo que necesita el acuerdo con alguno de los grupos de la oposición para lograr sacar adelante las cuentas del territorio del próximo ejercicio 2026.

Según ha explicado Elkarrekin, que decidió retirar la enmienda a la totalidad presentada inicialmente tras el acuerdo alcanzado el pasado jueves en el conflicto de las residencias y continuar negociando, la coalición ha logrado, tras un fin de semana de "intensas negociaciones", un acuerdo presupuestario con el equipo de Gobierno de la Diputación que "mejora sustancialmente los recursos con los que la ciudadanía alavesa podrá contar este año para responder a sus principales necesidades".

Su portavoz, David Rodríguez, ha destacado que el acuerdo presupuestario "satisface dos objetivos que eran fundamentales" para Elkarrekin: "hacer viable el primer convenio laboral de trabajadoras de residencias privadas de Araba" y avanzar hacia un territorio "mejor" a través de "un conjunto de pactos ambiciosos que buscan un territorio más social, cohesionado y sostenible, con una visión más comprometida, progresista y valiente en el mundo real de hoy".

En este sentido, ha valorado que, además de "haber contribuido al fin del conflicto en las residencias", se ha logrado "habilitar el músculo económico necesario" para dotar a este acuerdo de los recursos que precisa y "facilitar el primer convenio laboral de trabajadoras de residencias", así como otras partidas "imprescindibles" para mejorar la calidad de los cuidados y en el acceso a la Vivienda, y avanzar en cohesión social y territorial, en la lucha contra el sinhogarismo y en la defensa del medio ambiente y de la biodiversidad.

Según ha explicado, también se verán reforzadas, a través de este acuerdo, movilidad sostenible y transporte público, salud mental y prevención del suicidio, e igualdad y lucha contra las violencias machistas.

Igualmente lo serán la creación de comunidades energéticas, el impulso del comercio local, la agricultura ecológica y la cultura, y también la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, incluida "una partida importante" para el pueblo palestino, ha avanzado la coalición.

El grupo juntero, encabezado por su portavoz, David Rodríguez, detallará este lunes los detalles de un pacto en una comparecencia antes de que dé comienzo la votación de las enmiendas parciales acordadas en las Juntas Generales de Álava.