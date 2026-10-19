Elkarrekin Donostia presentará enmienda a la totalidad y 80 enmiendas parciales a los presupuestos municipales

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SAN SEBASTIÁN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Donostia ha presentado una enmienda a la totalidad y un conjunto de 80 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos municipales de San Sebastián 2027, que plantean movilizar más de 31 millones de euros en nuevas inversiones y partidas de gasto, priorizando la vivienda pública, la protección social y la lucha contra el cambio climático.

"Después de tres legislaturas de gobierno PNV-PSE, la vivienda sigue siendo el principal problema de Donostia y no podemos seguir aprobando presupuestos que perpetúan esta situación", ha denunciado el portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, en un comunicado.

Entre las principales propuestas destacan 7,7 millones de euros adicionales para Etxegintza, destinados a ampliar el parque público de alquiler mediante la adquisición de viviendas, 3,1 millones para avanzar en la ejecución del Plan Klima 2050, dos millones para renaturalizar patios escolares y mejorar la seguridad vial en sus entornos, y un millón para rehabilitación y accesibilidad de viviendas.

También se proponen 500.000 euros para reforestar Gros y 1,5 millones para un hogar de jubilados en el barrio. En materia social, las enmiendas refuerzan las ayudas de emergencia, la atención a personas sin hogar y la prevención de desahucios, además de proponer un servicio municipal de atención psicológica gratuita para personas vulnerables.

Elkarrekin Donostia plantea financiar parte de estas actuaciones recortando gastos que considera "innecesarios o excesivos", entre ellos, partidas de Fomento de San Sebastián, Donostia Turismo y la nueva comisaría de Egia. Además, plantea alcanzar, por primera vez, el 0,7% en materia de cooperación internacional, como dicta la ley.

Asimismo, exige que el 70% de las viviendas de las nuevas promociones residenciales sean protegidas, activar el canon sobre viviendas vacías y avanzar hacia la gratuidad del aprendizaje del euskera hasta el C1.

"No se trata de falta de recursos, sino de prioridades políticas. Frente a unos presupuestos continuistas, proponemos invertir con impacto real en vivienda, en barrios más verdes y en mejorar las condiciones de vida de los donostiarras", ha concluido Lasa.