Elkarrekin Podemos critica que PNV y PSOE hablen de transferencias, pero "olviden las políticas sociales"

Publicado 16/04/2019 20:43:04 CET

BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Podemos, coalición compuesta por Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU y Equo Berdeak, ha celebrado esta tarde un acto electoral en Sestao (Bizkaia), en el que ha reivindicado la Margen Izquierda, La Naval y la industria vasca, y ha criticado que el PNV y el PSOE hablen de transferencias, pero "olviden las políticas sociales".

Según ha informado la coalición morada, el secretario general de Podemos Euskadi y portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, ha declarado que Sestao es un "ejemplo de muchas cosas, del potencial de nuestra industria y de la lucha de muchos trabajadores y trabajadoras por sus derechos", pero también es "una muestra de esa Euskadi de dos velocidades del PNV y el PSE, llena de incertidumbre, con tasas de paro disparadas, con altos niveles de pobreza, incluso con brecha sanitaria".

Martínez ha señalado a PNV y PSOE "que dan la espalda tanto en Euskadi como en Madrid" a los problemas de los vecinos de la Margen Izquierda. "Hablan mucho de las transferencias y luego no las usan en beneficio de la gente. La industria de Ezkerraldea está siendo desmantelada ante un Gobierno Vasco que tiene transferida la competencia de Industria y no la utiliza para proteger al empleo y a sus gentes", ha lamentado Martínez.

Según ha apuntado, "Sestao sabe que el PNV bajó la persiana y el PSOE pone en candado", para criticar que "La Naval no entró en la agenda vasca del PNV, ni en las prioridades del PSOE".

Por eso, el líder vasco de la coalición ha señalado que "no os vamos a dejar en la estacada, vamos a seguir dando la cara por Ezkerraldea, por La Naval, por la industria vasca". "Votar por Ezkerraldea en votar morado. El PSOE solo es de izquierdas si el morado lo empuja. De lo contrario se vuelve naranja, se vende y nos vende", ha dicho.

URIARTE

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Roberto Uriarte, ha cuestionado al PNV por no aclarar si se niegan a apoyar un Gobierno del PSOE y Ciudadanos. "¿Solo os interesan las transferencias, no os interesan las pensiones, los jóvenes, los trabajadores? ¿Podéis decir que no vais a pactar con un Gobierno de Sánchez y Rivera que recorte en derechos?", ha preguntado.

Por otro lado, Juantxo López de Uralde ha criticado que tanto PNV como PSOE mantengan una política industrial y económica "obsoleta, sin futuro", y ha pedido que "nos pongamos las pilas, nos pongamos a la vanguardia" en el modelo productivo. "El empleo está en la economía verde", ha reivindicado Uralde, "es ahí donde vamos a salvar la industria".

El representante de Equo ha criticado que "hace tiempo que no hay un proyecto industrial en Euskadi" y ha adelantado que lo que ha ocurrido con La Naval va a pasar con otras industrias, como por ejemplo la del automóvil. "El problema no es el diésel, como dice Maroto, el problema es que el coche eléctrico se está produciendo en Asia. Si no nos ponemos ya, la industria se va a ir fuera", ha advertido.

Así, Uralde ha reivindicado que, a diferencia del resto de los partidos, la coalición progresista tiene un proyecto para Euskadi basado en un cambio de modelo y en medidas como, por ejemplo, invertir el 2,5% del PIB en la producción de energías renovables o crear una banca pública desde la que gestionar "los más de 60.000 millones de euros que la banca debe a la ciudadanía".