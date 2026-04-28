Elkarrekin Podemos denuncia el "bloqueo" de PNV y PP a declarar personas non gratas en Donostia a Trump y Netanyahu

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SAN SEBASTIÁN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Podemos ha denunciado el "bloqueo" de PNV y PP a la propuesta para declarar personas non gratas en San Sebastián al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por su "responsabilidad en la actual escalada bélica internacional y en la comisión de crímenes contra la Humanidad".

La propuesta de declaración institucional de Elkarrekin Podemos, que se ha debatido este martes en la Junta de Portavoces, perseguía que el Ayuntamiento donostiarra adoptara "una posición clara ante una grave vulneración del derecho internacional y una catástrofe humanitaria en curso".

El portavoz de la formación morada, Víctor Lasa, ha lamentado que jeltzales y populares han rechazado apoyar esta propuesta y ha considerado que la negativa a respaldar esta medida "no es neutralidad, es tomar partido".

"Estamos hablando de decisiones políticas y militares con consecuencias devastadoras para la población civil. Que el Ayuntamiento de Donostia no sea capaz ni siquiera de expresar un rechazo simbólico dice mucho", ha subrayado.

"Supongo que estar en busca y captura por genocidio, como Netanyahu, y amenazar con un apocalipsis nuclear, como ha hecho Trump, no es suficiente para despertar las conciencias de PNV y PP. Esto es Inadmisible. Es especialmente hipócrita, teniendo en cuenta que ayer mismo condenábamos el crimen del bombardeo de Gernika en su 89 aniversario", ha resaltado.

"SILENCIO Y EQUIDISTANCIA"

Lasa ha censurado que PNV y PP hayan optado por "el silencio y la equidistancia" ante una situación que "exige una respuesta clara" por parte de las instituciones, al tiempo que ha insistido en que "la inacción ante situaciones de injusticia tiene consecuencias políticas y morales".

"Si eliges el silencio ante la injusticia, elige el lado del opresor. La pregunta es sencilla: ¿de qué lado está Donostia? ¿Del lado de quienes impulsan la guerra o del lado de las víctimas? La historia juzga estos momentos. Y hoy algunos han decidido no estar a la altura de su ciudadanía", ha concluido.