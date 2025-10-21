Elkarrekin propone que trabajadores participen en los Consejos de Administración de empresas municipales de Bilbao

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Elkarrekin Bilbao, compuesto por Podemos, Ezker Anitza-IU y Berdeak-Equo, ha presentado una iniciativa que plantea garantizar la participación de una representación de los trabajadores de las empresas públicas municipales en los Consejos de Administración.

En palabras del concejal Xabi Jiménez, la participación de los trabajadores en los Consejos de Administración "no solo fortalece la democracia interna de las empresas públicas, sino que también contribuye a decisiones más justas, eficaces y sostenibles".

Según ha indicado, "la presencia de representantes del personal promueve una mayor transparencia en la toma de decisiones, mejora la gobernanza, el compromiso de la plantilla al sentirse parte del proceso de toma de decisiones aumenta la motivación, el sentido de pertenencia, y el compromiso de las y los trabajadores favorece un clima laboral más estable, donde se prioriza el consenso y la resolución pacífica de conflictos y se fortalece el modelo de relaciones laborales democráticas y cooperativas".

Además, Jiménez ha considerado que con la participación de los representantes de los trabajadores "se aporta una visión distinta a la puramente financiera o política, enfocada en el bienestar colectivo y en la sostenibilidad de las decisiones y se consideran mejor los impactos sociales y laborales de las decisiones estratégicas".

El edil ha remarcado que, asimismo, "la implementación de cambios estratégicos es más fluida" cuando los trabajadores "forman parte de la decisión tomada, los comprenden y los apoyan".

Finalmente, ha recordado que "no son pocos los Estados europeos en los que su legislación laboral ampara y promueve" la presencia de trabajadores en los Consejos de Administración, y en el Estado español, "de hecho, algunas empresas de titularidad pública -muchas de ellas pertenecientes a entidades locales- ya llevan adelante esta práctica que ahora se propone para las empresas públicas del Ayuntamiento de Bilbao".