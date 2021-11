Elorza cree que ha sido apartado del pleno que ratificará Arnaldo para el TC por haber sido "demasiado crítico"

Afirma que "muchos" diputados votarán el próximo jueves "con una pinza en la nariz"

El diputado guipuzcoano del PSOE, Odón Elorza, considera que ha sido apartado como portavoz de los socialistas en el pleno el jueves en el que se ratificará la designación de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional, después de habérsele trasladado que en su intervención en la comisión de nombramientos fue "demasiado crítico" con la idoneidad de este jurista propuesto por el PP, por sus vínculos con FAES y el "nivel de exposición de sus posiciones políticas", más que por sus negocios relacionados a administraciones gobernadas por los populares.

"La verdad es que no intervengo en el pleno del jueves, siendo portavoz del área constitucional", ha respondido en una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si ha sido apartado para no intervenir en la sesión plenaria.

En todo caso, ha asegurado que no le han dado ninguna explicación de su apartamiento, sino que la notificación ha consistido en la remisión a todos los diputados el orden del día de esta sesión, y en él se incluye, por parte de la dirección del grupo, los nombres de las personas que van a intervenir en cada punto. "Y no figuro", ha apostillado, para asegurar que pensaba que iba a estar porque le parecía "lógico".

Odón Elorza ha admitido que le han trasladado que fue "demasiado crítico" durante su intervención en la comisión de nombramientos con la idoneidad de Arnaldo. "No reúne las condiciones de ejemplaridad", ha reiterado este martes.

Asimismo, ha recordado que este ha estado "muy vinculado a FAES, ha estado escribiendo hasta hace nada 331 artículos" en los que ha mostrado "posiciones políticas muy claras, algunas de ellas muy críticas con la izquierda, con el Gobierno, con Zapatero en su día" y, por tanto, "su independencia a la hora de garantizar que sea un magistrado imparcial en el Tribunal Constitucional está bajo sospecha, está muy en duda".

"Más allá de los temas de compatibilidad de sus trabajos de letrado, su despacho particular y otras cuestiones, yo hice ver que su nivel de independencia, por sus vínculos con FAES y su nivel de exposición de sus posiciones políticas, le inhabilitan para ser un candidato ejemplar y digno como magistrado del TC", ha señalado.

ACUERDO

En todo caso, Odón Elorza ha reconocido que el Gobierno ha conseguido un acuerdo (en el que entraría el nombramiento de Enrique Arnaldo en el TC) para acabar con "el bloqueo antidemocrático" del líder del PP, Pablo Casado, a la renovación de los órganos constitucionales.

"Había que desbloquearlo y el Gobierno ha conseguido un acuerdo muy importante", ha manifestado, para precisar que, en este caso, "el precio" a pagar es la designación de Arnaldo, que "no tiene la dignidad suficiente para ocupar ese puesto porque son nueve años los que estará en el TC".

En su opinión, "hay que poner sobre a balanza si este es un precio que se pueda asumir" o se asume el riesgo de "seguir con una situación de bloqueo durante más tiempo". "No es un tema fácil de analizar y resolver", ha afirmado.

Elorza ha considerado que "es difícil asumir a este candidato para tratar de dignificar al TC, darle un valor de ejemplaridad y hacer las cosas de un modo diferente". "Pero comprendo que el Gobierno de coalición ha tenido que ceder en este caso para seguir adelante con el acuerdo. En política las cosas no son fáciles, no es todo blanco o negro, y hay que hacer concesiones o un trágala en este caso. El PP no ha tenido la dignidad de presentar un candidato diferente a la vista del rechazo que ha suscitado el señor Arnaldo", ha subrayado.

En su opinión, no se puede generalizar y decir que el resto de candidatos al Constitucional no sean ejemplares. En todo caso, sí que cree que Enrique Arnaldo "no garantiza que no tenga vínculos que puedan determinar su falta de independencia y que, en el ejercicio de su función como magistrado del tribunal, sea realmente imparcial". "Es un golpe por la escuadra", ha enfatizado.

No obstante, ha señalado que hay que pensar en si "merece la pena" por ello "dar al traste con un acuerdo político con el PP que ha estado dos o tres años bloqueando todo".

"CON UNA PINZA EN LA NARIZ"

El diputado guipuzcoano supone que hay bastantes parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos que creen que Arnaldo "no reúne las condiciones" para entrar en el TC. "Muchos votaremos con una pinza en la nariz", ha afirmado.

De esta forma, ha admitido que votará a favor de este jurista para hacer "un ejercicio de responsabilidad el jueves". "Vamos a ver cómo salen las cosas y en qué nivel se puede cumplir como diputado, y atender

las responsabilidades para que las instituciones funcionen correctamente", ha dicho, para precisar que, por otra parte, "está la disciplina del partido que "tiene también mucho peso".

"Detrás de esa disciplina del partido, está la conveniencia del Gobierno de seguir con este acuerdo, analizado en términos globales y no limitándose al señor Arnaldo, que es un candidato que no reúne condiciones", ha concluido.