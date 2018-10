Elorza no descarta que el PP impulse a partir de septiembre movilizaciones contra el Gobierno

Actualizado 22/07/2018 12:30:09 CET

Cree que PSOE no debe renunciar a publicar la lista de amnistía fiscal y que "algún día" se logrará la transparencia fiscal de la Casa Real

El secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, Odón Elorza, no descarta que el PP, con un nuevo liderazgo de Pablo Casado, "recupere" a partir del próximo mes de septiembre las movilizaciones en las calles contra el Gobierno de Pedro Sánchez, como hizo Mariano Rajoy con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, ha apuntado que ahora "la ciudadanía progresista está preparada para responder".

En una entrevista concedida a Europa Press, Elorza cree, además, que, pese a las dificultades con las que se está encontrando, el PSOE no debe renunciar a llegar a publicar la lista de amnistía fiscal y considera que "algún día" también se logrará "la transparencia fiscal" de la Casa Real, que "es parte sustancial de la regeneración democráticas".

El diputado guipuzcoano se ha referido a la voluntad del Ejecutivo de Sánchez de revisar la política penitenciaria, "de acuerdo con el Gobierno Vasco y con las fuerzas políticas del pacto antiterrorista, dando todo tipo de explicaciones a los colectivos de víctimas del terrorismo de ETA y actuando paso a paso, con prudencia política y priorizando el acercamiento a cárceles cercanas a Euskadi, empezando por determinados sectores de ese colectivo de presos".

En este sentido, ha destacado que el PP y Ciudadanos "están diciendo auténticas barbaridades en torno a este tema. "Se está dando es un nivel de crítica desaforada y demagógica, acusando todos los días a Pedro Sánchez y a este Gobierno socialdemócrata de estar pagando favores a los sucesores de los terroristas por haber conseguido, sin pedirlo, los dos votos de Bildu a la moción de censura", ha reprochado.

Por ello, no descarta "para nada que, a partir de septiembre, el PP, ahora ya con un nuevo liderazgo, impulse movilizaciones en la calle contra el Gobierno del PSOE, utilizando el argumento del acercamiento de presos y otros".

"Pero, en el fondo, lo que hay es un anuncio de venganza por haber ganado Pedro Sánchez la moción de censura democrática y legítimamente. Eso el PP no lo va a perdonar y, por tanto, esas movilizaciones que en su día hubo en la etapa de Zapatero, sacando a la gente a la calle, con la colaboración y la complicidad de algunos, creo que se pueden volver a producir", ha apuntado.

A su juicio, con Pablo Casado como presidente, es posible que "el PP mire de nuevo por el retrovisor, para volver a la etapa de Aznar, a aquellos postulados de la derechona más rancia". "Vamos a esperar a ver qué sucede porque en septiembre, en todo caso, va a ser una 'rentrée' dura para nosotros, para los socialistas y para el Gobierno", ha añadido.

No obstante, ha señalado que "la sociedad y la ciudadanía progresista, a día de hoy, sí está mentalizada y preparada para, en su caso, dar respuesta y movilizarse también". "La ciudadanía progresista está a la espera de reformas legislativas en el congreso, que hay que dialogarlas, negociarlas con mucha paciencia para que salgan adelante", ha recordado.

Asimismo, ha apuntado que todos deben "empujar" también para obtener un Presupuesto 2019 "que permita incorporar mayor capacidad de gasto público, recuperar derechos sociales recortados por la crisis y desde el Gobierno del PP".

"Todavía está en el aire lograr que haya un presupuesto que se identifique con nuevas políticas económicas y sociales de un Gobierno socialdemócrata y habrá que luchar mucho", ha asegurado.

Por ello, cree que es necesario "un diálogo estrecho, amplio y bien argumentado, con todas las fuerzas políticas, sin excluir tampoco a Ciudadanos y el PP, y que sean, en todo caso, ellos los que se autoexcluyan". En este sentido, ha apuntado que habrá que hablar "especialmente con los que han apoyado la moción de censura".

LISTA DE LA AMNISTÍA FISCAL

Odón Elorza ha afirmado que los socialistas no deben renunciar a hacer pública la lista de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, pese a las dificultades jurídicas con las que se ha encontrado Pedro Sánchez para hacerlo cuando ha accedido al Gobierno.

En su opinión, el PSOE tiene que "explicar bien" el tema de la amnistía fiscal porque "es un tema delicado", ya que, "desde el punto de vista jurídico, parece que el Gobierno del PP lo dejó muy atado". "Pero yo creo que la última palabra todavía no está dicha", ha asegurado.

En esta línea, ha recordado que la publicación de la lista de defraudadores es un compromiso adquirido por los socialistas "y particularmente la propia Presidencia". "Si, en este momento no es posible, en mi opinión, no deberíamos renunciar a que, en un momento determinado, se pudiera materializar. Los socialistas no podemos pasar página como una cosa irremediablemente perdida", ha apuntado.

Elorza ha destacado que "la transparencia fiscal es parte sustancial la regeneración democrática", y ha señalado la necesidad de "publicar la lista, a modo de ejemplaridad, sin buscar ninguna sanción, sin buscar retrotraer las operaciones tributarias realizadas por parte de Montoro con 30.000 personas o entidades".

"Lo mismo que a mí, personalmente, me parece que algún día se conseguirá en España la transparencia fiscal en lo que se refiere a rentas y patrimonio por parte de la Casa Real. Eso, para alguien que cree en los principios de la democracia, entre ellos el de que la Ley es igual para todos y el de que la transparencia fiscal, es irrenunciable", ha explicado.

A su entender, debe ser una realidad que en el futuro "la Casa Real, en toda su extensión y con toda normalidad y naturalidad, haga públicos sus bienes, sus rentas y sus patrimonio". "Esa petición está al margen de que se me considere republicano o no, es una reivindicación absolutamente democrática que en otras monarquías europeas ya se produce, y nadie debería rasgarse las vestiduras por ello", ha concluido.