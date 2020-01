Elorza sitúa "el gran reto" para el próximo gobierno en aprobar el Presupuesto y el desarrollo del acuerdo con ERC

Publicado 05/01/2020 14:10:33 CET

BILBAO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha señalado que "lo más importante, el gran reto" para el próximo gobierno, pasará por aprobar el Presupuesto para 2020 y el "desarrollo y aplicación concreta del acuerdo con ERC".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante socialista se ha referido a la jornada del sábado de la sesión de investidura en la Cámara baja y ha lamentado que se trató de un debate "bronco, duro, con unas derechas muy crispadas que lo ven todo negro y están exagerando excesivamente, dramatizando".

"De quedarme con algo positivo, sería con la unidad de acción en el discurso y en los aplausos incluso entre de PSOE y Unidas Podemos. Ha habido una acelerada relación que era necesaria para abordar un gobierno que creo se va a constituir el martes y que tendrá una tarea muy cuesta arriba", ha señalado.

Por otro lado, en relación a la votación del martes, ha reconocido que

no espera sobresaltos, ya que aunque "no es descartable" que se pueda dar algún cambio en el sentido del voto de algún diputado, "nos extrañaría mucho y desde luego esa sorpresa no se produciría en las filas de la bancada socialista".

Asimismo, ha valorado que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos "no ha sido especialmente dificultoso", mientras que con ERC "sí que entiendo, por lo que veo desde fuera, dificultades para llegar a ese acuerdo escrito en un folio".

"Lograr ese acuerdo ha sido complejo, todo muy equilibrado.... son los de ERC bastante dependientes de la situación interna en Cataluña y su situación casi de fractura con la otra parte del movimiento independentista", ha analizado.

Asimismo, ha reconocido que la tarea más importante para el futuro Ejecutivo será sacar adelante el presupuesto para 2020, de tal forma que "ése es el gran reto, porque si no, estamos fastidiados".

"En segundo lugar, el desarrollo y aplicación concreta del acuerdo con ERC; ver en qué se convierte ese texto complejo en realidades para dar avances a la búsqueda de salidas a cuatro, ocho años, del conflicto político en Cataluña", ha añadido.

Por último, ha apostado por conseguir para el futuro gobierno "de izquierdas, histórico en España y Europa, un factor de estabilidad y gobernabilidad, lo que va a obligar a hablar y negociar las 24 horas".