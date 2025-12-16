Emakunde edita una guía para ayudar a reconocer ciberviolencias machistas en el mundo digital

Presentación de la Guía de Ciberviolencias 'Ponle nombre' - EMAKUNDE

VITORIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Emakunde ha presentado la Guía de Ciberviolencias 'Ponle nombre' que tiene como objetivo identificar violencias machistas en el entorno digital que, a menudo, pasan inadvertidas, y aportar a la tan necesaria alfabetización digital para detectar y ponerles nombre a las distintas formas de violencia machista que se producen en las redes.

La guía ha sido presentada este martes en Vitoria-Gasteiz por la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, y la profesora de la Universidad de Deusto, Estíbaliz Linares que, junto a Zaloa Lafuente e Iratxe Rodríguez, ha formado parte del equipo redactor de esta publicación.

El documento está dirigido a jóvenes, con el objetivo de crear un espacio 'online' más sano y seguro. "En tiempos de la manosfera, ante la ola de mensajes contra el feminismo, es más importante que nunca ofrecer herramientas a la gente joven para detectar la violencia y saber cómo actuar ante ésta", ha incidido la directora de Emakunde.

Elgarresta ha recordado que la ciberviolencia no está desconectada de la violencia fuera de internet. "No es un fenómeno aislado, sino que se localiza en un contexto social más amplio de desigualdad y de violencia estructural contra las mujeres que ha persistido durante siglos y sigue persistiendo en la era de la conectividad", ha dicho.

Aunque, todas las violencias tienen las mismas causas, en el mundo virtual las violencias se caracterizan, además, por ser instantáneas, hiperconectadas y anónimas, por lo que sus dolorosas consecuencias pueden ser agravadas e intensificadas. "En muchos casos, la violencia puede comenzar con intercambios en las redes sociales, con menores, por ejemplo, y culminar en encuentros donde se cometen actos de violencia sexual. El anonimato es uno de los peligros de las redes, también su alcance y su rápida propagación", ha advertido Elgarresta.

CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS

La profesora de la Universidad de Deusto Estibaliz Linares, coautora de la guía, ha repasado los tipos de ciberviolencias machistas que identifica la guía. Entre ellos el ciber acoso sexista, que se manifiesta con insultos y mensajes hostiles contra las mujeres; el ciber acoso sexual, que supone la amenaza con difundir fotografías con contenido sexual; y el 'Gaslighting' o manipulación emocional con el objetivo de hacer dudar a la víctima de su versión.

Por otro lado, ha expuesto que el 'Grooming' se da cuando un hombre adulto establece una relación con una persona menor de edad con el objetivo de sexualizarla; el ciber control, consiste en vigilar y controlar las redes sociales de otra persona; y el 'Body shaming', gordo fobia y presión estética, cuando se difunden comentarios e insultos contra los cuerpos que rompen los ideales.

En la guía también se ofrecen consejos y se proporcionan soluciones tanto si la chica es la víctima o alguien de su entorno, y al público masculino le indica algunas pautas para ayudarle a frenar la ciberviolencia con un consumo responsable y crítico de las redes sociales. La guía 'Ponle nombre' se repartirá en los centros escolares de Euskadi, en centros de ocio para jóvenes, y además se puede descargar de forma 'on line'.