Los embalses que abastecen a Bizkaia pierden 7,5 hm3 en dos semanas y caen al 69,7% de su capacidad

Archivo - Embalse de Ordunte, propiedad del Ayuntamiento de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses que abastecen a Bizkaia han perdido 7,5 hm3 de agua en dos semanas y han caído hasta el 69,7% de su capacidad. Este lunes recogen 152,2 hm3 de reservas, lo que supone 4,4 puntos menos que lo que tenían hace un año, cuando recogían 162 hm3.

Según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, recogidos por Europa Press, el sistema del Zadorra cuenta con 134,3 hm3 de agua (69,7% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 2,5 hm3 (67%).

Además, el pantano de Ordunte recoge 15,7 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 70,7%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 9,6 hm3 más de reservas que ahora (162 hm3) y marcaba 4,4 puntos más de llenado (74,1%).

Así, el agua recogida se sitúa 26,7 hm3 por debajo la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.