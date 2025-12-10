Los embalses guipuzcoanos superan de media el 79% de llenado, pero bajan un 18% con respecto a hace un año

Archivo - Presa del Añarbe - AÑARBEKO URAK - Archivo

SAN SEBASTIÁN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses guipuzcoanos superan de media el 79% de su capacidad y ninguno de los que abastecen a la mayor parte del territorio baja del 64% de llenado, aunque se encuentran a niveles inferiores a las mismas fechas del año anterior, en la que su llenado alcanzaba un 97,4% de media (18,4% menos).

Según datos del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, recogidos por Europa Press, el embalse de Aixola, en Elgeta, se encuentra al 91,93% de su capacidad, mientras que hace un año estaba al 101,23%. El sistema de Abastecimiento de Kilimon proporciona agua potable a los municipios de Mendaro, Elgoibar, Deba y Mutriku, que suman 27.500 habitantes.

El pantano de Urkulu (Aretxabaleta), con una capacidad de 10 hm3 y que da servicio a Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Oñati, Bergara, Elgeta y Soraluze, con una población total de 66.000 habitantes, presenta un nivel de llenado del 81,08%, frente al 100,88% de hace 12 meses.

Ibai-eder, ubicado en Azpeitia y que proporciona agua potable a los municipios de Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Aizarnazabal, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio y a una zona de Aia, que aúna una población total de 69.000 habitantes, está al 77,14%, muy por debajo del 101,78% del pasado año en estas mismas fechas. Se trata del pantano más grande del territorio histórico con 11,3 hm3 de capacidad.

Por su parte, el embalse de Arriaran (Beasain), que da servicio a los municipios de Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Zerain, Gabiria, Mutiloa, Lazkao, Itsaondo, Arama, Altzaga, Orendain, Gaintza, Baliarrain y Legorreta, que alojan una población total de 36.400 habitantes, tiene un llenado del 64,09%, frente al 101,81% del mismo día del pasado año, lo que supone 37,73 puntos menos.

Barrendiola presenta un llenado del 91,68%, frente al 100,85% de hace un año. Su sistema de abastecimiento proporciona agua potable a los municipios de Legazpia, Urretxu, Zumarraga y Ezkio-Itsaso, que aglutinan una población total de 26.000 habitantes.

Por último, el pantano de Ibiur, que abastece a los municipios de Ikaztegieta, Alegia, Altzo, Tolosa, Ibarra, Belauntza, Irura, Anoeta, Billabona, Asteasu, Zizurkil, Hernialde y Andoain, con una población total de 52.000 habitantes, no cuenta con datos de llenado en esta jornada. Por su parte, el embalse de Añarbe, que abastece a Donostialdea, se encuentra al 80,90% de su capacidad.