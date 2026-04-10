Los embalses guipuzcoanos superan de media el 96% de llenado, frente al 94% de hace un año

Archivo - Presa del Añarbe - AÑARBEKO URAK - Archivo

SAN SEBASTIÁN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses guipuzcoanos superan de media el 96% de su capacidad, en niveles similares a las mismas fechas del año anterior, en la que su llenado alcanzaba un 94% de media, y ninguno de los que abastecen a la mayor parte del territorio baja del 76%.

Según datos del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, recogidos por Europa Press, el embalse de Aixola, en Elgeta, se encuentra al 100,13% de su capacidad, mientras que hace un año estaba al 100%. El sistema de Abastecimiento de Kilimon proporciona agua potable a los municipios de Mendaro, Elgoibar, Deba y Mutriku, que suman 27.500 habitantes.

El pantano de Urkulu (Aretxabaleta), con una capacidad de 10 hm3 y que da servicio a Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Oñati, Bergara, Elgeta y Soraluze, con una población total de 66.000 habitantes, presenta un nivel de llenado del 99,55%, la misma cifra de hace 12 meses.

Ibai-eder, ubicado en Azpeitia y que proporciona agua potable a los municipios de Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Aizarnazabal, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio y a una zona de Aia, que aúna una población total de 69.000 habitantes, está al 100,38%, por encima del 92,17% del pasado año en estas mismas fechas. Se trata del pantano más grande del territorio histórico con 11,3 hm3 de capacidad.

Por su parte, el embalse de Arriaran (Beasain), que da servicio a los municipios de Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Zerain, Gabiria, Mutiloa, Lazkao, Itsaondo, Arama, Altzaga, Orendain, Gaintza, Baliarrain y Legorreta, que alojan una población total de 36.400 habitantes, tiene un llenado del 99,88%, frente al 99,39% del mismo día del pasado año.

Barrendiola presenta un llenado del 100,10%, cifra igual a la de hace un año. Su sistema de abastecimiento proporciona agua potable a los municipios de Legazpia, Urretxu, Zumarraga y Ezkio-Itsaso, que aglutinan una población total de 26.000 habitantes.

Por último, el pantano de Ibiur, que abastece a los municipios de Ikaztegieta, Alegia, Altzo, Tolosa, Ibarra, Belauntza, Irura, Anoeta, Billabona, Asteasu, Zizurkil, Hernialde y Andoain, con una población total de 52.000 habitantes, tiene un llenado del 99,95% en esta jornada, frente al 94,95% de hace 12 meses. Por su parte, el embalse de Añarbe, que abastece a Donostialdea, se encuentra al 93,46% de su capacidad.