Los embalses vascos están al 59%, con 10 hm3 por debajo de la media de la última década

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BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses vascos se encuentran al 59% de su capacidad total de llenado, tras perder 3 hm3 en la última semana. Así, las reservas actuales del País Vasco se sitúan en 149 hm3, lo que supone 10 hm3 por debajo de la media de los últimos diez años, establecida en 159 hm3 (63,2% del total).

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el pantano alavés de Ullibarri recoge 86 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 59% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 40 hectómetros cúbicos, lo que representa el 55,5% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 63,6% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 80% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 62,5% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.