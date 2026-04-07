Los embalses vascos están al 85,7% de llenado, 6 hm3 por encima de la media de la década

Archivo - Un enero "húmedo" aumenta las reservas de los embalses en el País Vasco al 77% - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses vascos se encuentran al 85,7% de su capacidad total de llenado, recogiendo 6 hm3 más que la media de la última década, establecida en el 83,4% en estas fechas.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso Europa Press, las reservas actuales del País Vasco se elevan a 216 hm3 de agua, lo que supone 4 hm3 por encima de la misma semana de 2025, cuando tenían 212 hm3 (84,1% de llenado).

El pantano alavés de Ullibarri recoge 132 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 90,4% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 52 hectómetros cúbicos, lo que representa el 72,2% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 100% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 100% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 100% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.