Los empleados públicos podrán acreditar el perfil de euskera con su uso en el trabajo o haciendo las OPE en esta lengua

VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El personal de las administraciones públicas de Euskadi podrá acreditar su perfil lingüístico en euskera demostrando el uso "habitual y adecuado" de esta lengua en su puesto de trabajo o realizando las pruebas del proceso selectivo en euskera, siempre que se superen estos exámenes.

El Gobierno Vasco ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) una orden firmada por la primera vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, que regula dos nuevas vías, "sencillas y flexibles", para acreditar perfiles lingüísticos en el sector público vasco.

Estas dos nuevas vías se fundamentan en el uso real del euskera en la Administración. La primera posibilidad para acreditar el perfil es demostrando el uso "habitual y adecuado" del euskera en el propio puesto de trabajo, en las funciones orales y escritas propias del puesto. La otra vía de acreditación es durante el proceso selectivo, siempre que las pruebas se realicen íntegramente en euskera y se superen con éxito.

Estas dos nuevas modalidades se suman a las vías ya existentes --superar los exámenes del IVAP, convalidar otros títulos oficiales (HABE, Escuelas Oficiales de Idiomas, universidades) o quedar exento por haber cursado estudios en euskera--, ampliando así las opciones y facilitando el proceso de acreditación de los perfiles lingüísticos en la Administración pública, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha destacado que el Gobierno Vasco abre así "dos vías sencillas, flexibles y acordes a la realidad para acreditar el conocimiento de euskera".

"Valoramos tanto el conocimiento formal como el uso real y efectivo del idioma en el trabajo diario", ha manifestado, para añadir que este "es un paso muy importante especialmente para avanzar en el uso de la lengua que permitirá una Administración bilingüe, más moderna y cercana".

Las personas que pueden pedir la acreditación del euskera por uso en el trabajo son las que formen parte del personal del sector público que ya utiliza esta lengua habitualmente en su puesto. Los requisitos para acceder a esta fórmula son que el puesto tenga fecha de preceptividad; que la persona interesada se presente solo al perfil asignado al puesto; llevar al menos un año en el puesto; y que la entidad que ofrece la plaza tenga un plan de uso del euskera.

La validación del perfil corresponderá a la entidad empleadora (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco), que comprobará y acreditará que la persona usa el euskera correctamente en su trabajo diario. Después, el IVAP revisará esa valoración y validará oficialmente la acreditación, incorporándola al registro de títulos y certificados de euskera.

POTENCIALES BENEFICIARIOS

Las personas que pueden recurrir a este mecanismo son aquellas que se presentan a un proceso selectivo (oposición, concurso) para acceder a un puesto en el sector público o para moverse de un puesto a otro siempre que sea obligatoria la realización de un examen.

Para poder acogerse a este sistema hay que realizar las pruebas, previamente validadas por el IVAP íntegramente en euskera y superar el examen. Además, la convocatoria debe especificar esta posibilidad.

El encargado de validar el proceso es el tribunal o comisión del proceso selectivo, que certificará que la persona ha realizado y superado las pruebas en euskera. Después, el IVAP validará oficialmente esa acreditación y la inscribirá en el registro de títulos y certificados de euskera.

Esta orden desarrolla el Decreto de Normalización del Uso del Euskara en el Sector Público Vasco, aprobado por el Gobierno Vasco en 2024 con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y profundizar en el uso del euskera en la administración pública.

El decreto supuso una actualización del marco de 1997 y fijó las bases de una normalización "progresiva, flexible y adaptada a la realidad sociolingüística de cada entidad".

El Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) será el encargado de gestionar y validar las acreditaciones obtenidas por las nuevas vías. Una vez publicada esta orden en el BOPV, el IVAP deberá aprobar una resolución en la que se determinen los detalles sobre el proceso para desarrollarlas.