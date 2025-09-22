La empresa LyC Consultores gestionará La Bretxa de San Sebastián, propiedad del Ayuntamiento donostiarra

Colaborará "en los próximos meses" en las obras de reforma para "ofrecer una nueva configuración del centro comercial"

La empresa de gestión, asesoramiento y comercialización en centros comerciales LyC Consultores gestionará La Bretxa de San Sebastián, titularidad del Ayuntamiento donostiarra. Colaborará "con la estrategia y plan de reforma" previsto "en los próximos meses", para "ofrecer una nueva configuración del centro comercial".

En un comunicado, la compañía ha informado de que ha sido adjudicataria del contrato de apoyo en la gestión del centro comercial La Bretxa.

El titular es el Ayuntamiento donostiarra que otorgó la concesión para su explotación y gestión a la Sociedad de Fomento de San Sebastián.

La Bretxa cuenta con una superficie construida de unos 17.000 metros cuadrados, distribuidos en dos edificios -Arkoak y Pescadería- en tres plantas (sótano, baja y primera) y se ubica en la Parte Vieja de la ciudad, tiene accesos desde el Boulevard, la calle Aldamar y la calle San Juan.

Entre sus principales operadores figuran el Mercado Tradicional de Asentadores, Lidl, Forum, McDonald's, Sicos, Arenal, Miniso y el gimnasio Fitness Park, entre otros.

LyC Consultores ha indicado que colaborará "en la gestión operativa, comercial y en el mantenimiento" del centro comercial, realizando "seguimiento de la operativa de funcionamiento diario, supervisando el correcto funcionamiento de los servicios y suministros, atendiendo a arrendatarios y colaborando en la coordinación de los servicios y proveedores".

NUEVA CONFIGURACIÓN

LyC Consultores ha señalado que también colaborará "con la estrategia y plan de reforma previsto por Fomento de San Sebastián, en el proceso de reformas de La Bretxa en los próximos meses", para "ofrecer una nueva configuración del centro, que hará mucho más atractivo, cómodo y accesible el mismo para todas y todos sus clientes y visitantes de la Parte Vieja de Donostia".

El socio de LyC Consultores Juan Abrisqueta ha señalado que es "un un enorme orgullo contar con la confianza de la Sociedad de Fomento de San Sebastián para colaborar en la gestión de La Bretxa y participar en su proceso de renovación". "Creemos que esta transformación marcará un antes y un después en este enclave comercial, icono de nuestra ciudad", ha finalizado.