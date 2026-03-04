Empresas de comedores escolares públicos aceptan las demandas de sindicatos y piden desconvocar la huelga en Euskadi

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las empresas gestoras del sector de comedores escolares públicos de Euskadi han pedido a los sindicatos la desconvocatoria de la nueva huelga prevista para los días 10, 11 y 12 de marzo en demanda de una mejora de las condiciones laborales, ya que aceptan sus reivindicaciones, incluido incrementos salariales del 20% en cinco años.

Ante la nueva convocatoria de huelga anunciada, las empresas que gestionan este servicio han recordado las principales reivindicaciones sindicales centradas en la aplicación de las subidas salariales correspondientes a los años 2024 (0,5%) y 2025 (2,5%) y el abono de los atrasos derivados de dichas subidas; la continuación del proceso de negociación colectiva; y cuestiones relativas a ratios de personal, funciones y organización estructural del servicio.

En este sentido, las empresas han confirmado la aceptación de estas reivindicaciones, incluyendo una propuesta adicional de mejora que supone una progresiva equiparación al personal laboral del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que será plena desde el 1 de septiembre de 2027, según han indicado.

Las empresas del sector han reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo cuanto antes y han confirmado que la subida salarial ofertada para el periodo 2024-2028 supone un 20% de incremento salarial.

En cuanto a las cuestiones relativas a ratios de personal, funciones y organización estructural del servicio, las empresas han recordado que se trata de un aspecto regulado por el Gobierno Vasco y que creen en que, por parte del Departamento de Educación, "existe sensibilidad sobre la importancia de contar con unas ratios suficientes".

Las empresas han manifestado su "respeto absoluto" al derecho a la huelga como derecho individual y colectivo de las personas trabajadoras, pero, "teniendo en cuenta que las principales reivindicaciones ya han sido aceptadas y que se han introducido compromisos de mejora adicionales", no aprecian "motivos que justifiquen el mantenimiento de una segunda huelga de tres días".

En esa línea, han remarcado que estos paros suponen "un impacto importante para miles de familias usuarias, sin que puedan aportar avances adicionales sobre unos compromisos que ya han sido asumidos".

Por último, las empresas han reiterado su "firme compromiso con la calidad y con todas las personas trabajadoras" y confían en que "prevalezca el objetivo común de dotar de la necesaria estabilidad a un sector tan sensible como los comedores escolares".