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BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entradas a alojamientos rurales en Euskadi suben un 0,7% interanual en agosto, pero las pernoctaciones bajan un 2,7%, mientras que el caso de los apartamentos turísticos, el ascenso en las entradas ha llegado al 19,6% y las pernoctaciones han aumentado un 27,6% respecto al mismo mes de 2025, con más del 50% del total de entradas y pernoctaciones de origen extranjero en el caso de los apartamentos.

Según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, los alojamientos rurales han alcanzado las 25.627 entradas que han dado lugar a 94.912 pernoctaciones en el mes estudiado y el 60,5% de estas entradas han sido de origen estatal, mientras que en el caso de las pernotaciones, ha sido el 63,7% el que ha tenido origen estatal.

Por territorios históricos, en Álava se han contabilizado 4.359 entradas, un 16,5% menos que en agosto del año anterior, mientras que en Bizkaia el número de entradas durante el mes de agosto ha sido de 8.307, un 4,8% más que en agosto de 2025. Por su parte, en Gipuzkoa las entradas han aumentado un 5,4% y se han situado en 12.961.

En el caso de las pernoctaciones en alojamientos rurales, en Álava se ha observado un descenso interanual del 23,6%, con un total de 13.536 pernoctaciones; en Bizkaia se sitúan en 28.901, un 1,5% menos que en agosto de 2025; y en Gipuzkoa se han registrado 52.475 pernoctaciones, un 4,0% por encima de las del mismo mes del año anterior.

La estancia media en Euskadi en este tipo de establecimientos ha sido de 3,70 días durante el mes de agosto, inferior a los 3,83 días registrados en el mismo mes de 2025.

Por su parte, los grados de ocupación por plazas y por habitaciones han mostrado una variación negativa interanual de 3,6 y de 3,8 puntos porcentuales, respectivamente y se han situado en el 63,6% al calcularlo por plazas y en el 68,5% al hacerlo por habitaciones.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

En lo referido a los apartamentos turísticos, durante el mes de agosto de 2026 las entradas y las pernoctaciones han alcanzado unos valores de 43.676 y de 130.821, respectivamente.

Las entradas han superado en un 19,6% las observadas en agosto del año anterior y las pernoctaciones en un 27,6% y el 58,6% del total de entradas y el 54,0% del de pernoctaciones en los apartamentos turísticos de Euskadi han sido de origen extranjero.

La estancia media ha sido de 3,00 días en el mes de agosto de 2026, por encima de los 2,81 días del mismo mes del año anterior y a nivel de territorio histórico, la estancia media se ha situado en 2,53 días en Bizkaia, en 3,47 días en Gipuzkoa, en tanto que en Álava ha alcanzado los 8,14 días.

El grado de ocupación por plazas en el mes analizado ha sido del 60,8% para el conjunto de Euskadi, 6,4 puntos porcentuales más que en agosto de 2025 y ha llegado al 84,1% al medirlo por apartamentos, lo que supone un ascenso de 0,8 puntos respecto al mismo mes del año anterior.

ALBERGUES TURÍSTICOS

En los albergues turísticos, durante el mes de agosto de 2026, las entradas y pernoctaciones se han situado en 41.801 y en 75.941, respectivamente y con relación a agosto del año anterior, estas cifras suponen una disminución del 4,7% en el caso de las entradas y del 3,3% en el de las pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas ha sido del 65,8%, 4,8 puntos porcentuales menos que el de agosto de 2025, y la estancia media se ha situado en 1,82 días, por encima de los 1,79 días observados el mismo mes del año anterior.

En lo que va del año 2026, de enero a agosto, en los alojamientos rurales de Euskadi se han registrado 120.586 entradas y 329.997 pernoctaciones, un 3,2% y un 3,4% inferior, respectivamente, a las obtenidas en el mismo periodo acumulado del año 2025.

La estancia media se ha establecido en 2,74 días, idéntica a la del mismo período acumulado del año anterior y respecto a los grado de ocupación, calculado por plazas ha alcanzado el 32,7%, lo que supone estar 1,7 puntos por debajo del mismo período acumulado de 2025.

El grado de ocupación por habitaciones, por su parte, se ha situado en 37,0%, inferior al 39,4% obtenido para el mismo período de 2025, según ha indicado el organismo estadístico.

En relación con los apartamentos turísticos, en el período acumulado hasta agosto se han contabilizado 205.916 entradas que han originado 673.058 pernoctaciones, lo que supone un 6,2% más de entradas y un 19,3% más de pernoctaciones que las registradas durante el mismo período acumulado del año anterior.

La estancia media ha sido de 3,27 días en los ocho meses transcurridos de 2026, frente a los 2,91 días observados el mismo período de 2025.

El grado de ocupación por plazas ha superado en 3,2 puntos el alcanzado en el mismo período de 2025 y se ha situado en un 44,1%, mientras que el grado de ocupación por apartamentos ha sido del 72,8%, 1,5 puntos porcentuales más alto que el del período equivalente de 2025.

En lo que respecta a los albergues turísticos, en los ocho meses transcurridos de 2026 se han acumulado 192.575 entradas y 354.902 pernoctaciones, un incremento en relación con los mismos meses de 2025 del 1,5% en el caso de las entradas y del 3,2% en el de las pernoctaciones.

La estancia media ha quedado establecida en 1,84 días, superior a los 1,81 días del mismo período acumulado del año anterior. Por último, el grado de ocupación por plazas ha sido del 42,6%, 0,2 puntos por debajo del alcanzado durante los primeros ocho meses de 2025.