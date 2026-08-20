Las entradas en hoteles de Euskadi aumentan en julio un 7,7% interanual y las pernoctaciones un 6,7% respecto a 2025

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BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

Los establecimiento hoteleros de Euskadi registraron en julio un total de 422.935 entradas, lo que supone un 7,7% más que en el mismo mes de 2025. Las pernoctaciones aumentaron a su vez un 6,7%, hasta las 893.078 noches y el 58,8% del total de entradas y el 59,9% de las pernoctaciones del mes han sido de origen extranjero, según datos publicados este jueves por Eustat.

Por territorios, en Álava se han registrado 53.345 entradas y 108.481 pernoctaciones, un 5,4% más y un 1,5% menos, respectivamente, que en julio del año anterior.

En Bizkaia las entradas, por su parte, se han incrementado el 8,8% y las pernoctaciones el 10,3%, con un total de 198.894 entradas y de 397.943 pernoctaciones.

En Gipuzkoa se han observado 170.696 entradas, un 7,1% más que en julio de 2025, y 386.654 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 5,6% en términos interanuales.

Por capitales, el volumen de entradas ha experimentado un aumento de un 4,8% en Bilbao y de un 1,0% en Vitoria-Gasteiz, mientras que han descendido un 1,9% en San Sebastián.

Las pernoctaciones, por su parte, se han incrementado en términos interanuales un 5,9% en Bilbao y un 2,9% en San Sebastián, disminuyendo un 5,9% en Vitoria-Gasteiz.

La estancia media durante el mes de julio de 2026 ha sido de 2,11 días en el conjunto del País Vasco, ligeramente inferior a la obtenida en el mismo mes de 2025, que se situó en 2,13 días.

El grado de ocupación de este mes de julio de 2026, en el conjunto de Euskadi, se ha cifrado en el 72,2% al medirlo por plazas y en el 82,1% al medirlo por habitaciones.

En relación con julio de 2025, la ocupación sube en 0,8 puntos porcentuales al medirlo por plazas y en 0,5 puntos al hacerlo por habitaciones.

La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, ha alcanzado los 162,4 euros en julio de 2026 en el conjunto de Euskadi, lo que supone un aumento del 12,4% con respecto a julio del año anterior.

El ADR se ha establecido en Gipuzkoa en 221,7 euros, en Bizkaia en 125,8 euros y en Álava en 102,6 euros.

Por capitales las diferencias mantienen el orden territorial, dado que el ADR se ha situado en San Sebastián en 285,1 euros, en Bilbao en 140,5 euros y en Vitoria-Gasteiz, por último, en 92,4 euros.

El RevPar, o ingresos medios por habitación disponible, ha sido en Euskadi de 133,3 euros en julio de 2026, un 13,1% superior al obtenido el mismo mes del año anterior.

ACUMULADO DESDE ENERO

En lo que va de año (enero a julio de 2026), respecto al mismo período acumulado del año 2025, las entradas han ascendido un 3,0% y las pernoctaciones lo han hecho un 2,9%, respectivamente.

La estancia media del conjunto de estos siete primeros meses se establece en 1,96 días, idéntica a la observada en el mismo período acumulado del año anterior.

El grado de ocupación durante estos siete meses del año se sitúa en el 56,0% al medirlo por plazas y en el 67,5% al hacerlo por habitaciones, lo que supone 0,7 y 0,6 puntos porcentuales menos, respectivamente, que durante el mismo período acumulado de 2025.