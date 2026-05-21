Las entradas a hoteles en Euskadi suben un 5,2% interanual en abril y las pernoctaciones ascienden un 5%

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BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las entradas en los establecimientos hoteleros de Euskadi han ascendido en abril un 5,2% interanual, mientras que en el caso de las pernoctaciones la subida ha sido de un 5,0%. Por procedencia, el 50,9% del total de entradas y el 53,6% de las pernoctaciones de este mes han sido de origen extranjero, según ha informado el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En términos numéricos, las entradas, que han ascendido a 354.826, han dado lugar a un total de 688.974 pernoctaciones, ha indicado el organismo estadístico en un comunicado.

Por territorios históricos, en Álava se han registrado 43.201 entradas y 92.860 pernoctaciones, un 1,1% y un 2,3% más que en abril del año anterior, respectivamente.

En Bizkaia el incremento de las entradas ha sido del 7,4% y el de las pernoctaciones del 8,0%, con un total de 164.701 entradas y de 314.566 pernoctaciones, mientras que en Gipuzkoa se han observado 146.924 entradas, un 4,0 % más que en abril de 2025, y 281.548 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 2,8 % en términos interanuales.

Por capitales, el volumen de entradas ha experimentado un retroceso de un 3,3% en Vitoria- Gasteiz, en tanto que en Bilbao y en Sebastián ha crecido un 2,4% y un 0,5%, respectivamente.

Las pernoctaciones, por su parte, se han reducido en términos interanuales un 3,0% en Vitoria- Gasteiz y han avanzado un 3,0% en San Sebastián y un 4,8% en Bilbao.

ESTANCIA MEDIA

La estancia media durante el mes de abril de 2026 ha sido de 1,94 días en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, idéntica a la obtenida en el mismo mes de 2025.

Por su parte, el grado de ocupación de este mes de abril de 2026, en el conjunto de Euskadi, se ha cifrado en el 59,7% al medirlo por plazas y en el 71,0% al medirlo por habitaciones. En relación con abril de 2025, la ocupación por plazas y por habitaciones ha sido 0,8 y 2,6 puntos porcentuales superior, respectivamente.

La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, ha alcanzado los 114,7 euros en abril de 2026 en el conjunto de Euskadi, lo que supone un aumento del 9,7% con respecto a abril del año anterior.

El ADR se ha establecido en Gipuzkoa en 122,7 euros, en Bizkaia en 113,2 euros y en Álava se ha situado en 97,0 euros. Por capitales las diferencias mantienen el orden territorial, dado que el ADR se ha situado en San Sebastián en 144,3 euros, en Bilbao en 125,3 euros y en Vitoria-Gasteiz, por último, en 83,1 euros.

En el caso del RevPar, que establece los ingresos medios por habitación disponible, en en abril de 2026 ha sido en la Comunidad Autónoma Vasca de 81,4 euros, un 13,8% superior al obtenido el mismo mes del año anterior.

SEMANA SANTA

El número de entradas contabilizadas en la Semana Santa de 2026 ha experimentado un aumento del 9,2% con respecto a las observadas el año anterior y ha alcanzado un total de 57.123.

En el conjunto del mes de abril de 2025, las entradas de Semana Santa suponen el 16,1% del total mensual. En el año 2026 la Semana Santa se ha celebrado entre los días 2 y 5 de abril, mientras que el año anterior se celebró entre el 17 y el 20 de abril, según ha recordado el Eustat.

Las pernoctaciones contabilizadas en los establecimientos hoteleros de Euskadi, entre el jueves y el domingo (4 noches) de la Semana Santa, han sido superiores a las registradas en la del año 2025. En concreto, las 116.132 pernoctaciones observadas durante la Semana Santa del 2026 implican un ascenso del 3,3% en relación con las observadas durante el período equivalente del año anterior.

Los grados de ocupación en el conjunto de Euskadi en este periodo de Semana Santa han sido del 74,8% al medirlo por plazas y del 79,8% al medirlo por habitaciones, porcentajes que representan un ascenso de 0,2 puntos porcentuales en el primer caso y de 1,8 puntos en el segundo.

En ese mismo periodo vacacional, el grado de ocupación por plazas ha descendido en Álava 5,7 puntos porcentuales respecto a la Semana Santa del año anterior. En Bizkaia el grado de ocupación por plazas se ha elevado 0,2 puntos y en Gipuzkoa el aumento ha alcanzado los 2,7 puntos.

El grado de ocupación por habitaciones, por su parte, ha disminuido en Álava 6,0 puntos porcentuales, mientras que en Bizkaia y en Gipuzkoa ha aumentado 2,7 puntos y 3,6 puntos, respectivamente, mientras que las entradas de origen extranjero representan el 43,8% del total y en el caso de las pernoctaciones suponen el 44,4% y han incrementado su presencia respecto a la Semana Santa de 2025 en un 6,4 % y en un 5,1%, respectivamente.

El turismo de origen estatal ha registrado también valores superiores que el año anterior, con un aumento del 11,5% en el caso de las entradas y del 2,0% en el de las pernoctaciones.

Por territorios históricos, el comportamiento no ha sido homogéneo, dado que en Álava las entradas han ascendido un 0,3%, en Gipuzkoa lo han hecho un 9,1 % y en Bizkaia, un 12,0%.

En el caso de las pernoctaciones, han aumentado un 7,0% en Bizkaia y un 1,4 % en Gipuzkoa, mientras que han descendido en Álava un 2,8%. Por capitales, Vitoria-Gasteiz experimenta un descenso del 1,4% en las entradas y del 7,4% en las pernoctaciones durante la Semana Santa de 2026 con respecto a la Semana Santa de 2025.

En San Sebastián se han registrado un 9,8% más de entradas y un 5,0% de pernoctaciones, mientras que en Bilbao, por último, las entradas han aumentado un 2,3% y las pernoctaciones lo han hecho un 1,0%.

En lo que va de año, de enero a abril 2026 y respecto al mismo período acumulado del año 2025, las entradas han ascendido un 1,2% y las pernoctaciones un 1,5%.

La estancia media del conjunto de estos cuatro primeros meses se establece en 1,91 días, similar a la observada en el mismo período del año anterior, que se estableció en 1,90 días.

El grado de ocupación durante estos cuatro primeros meses del año se sitúa en el 47,1% al medirlo por plazas y en el 57,8% al hacerlo por habitaciones, 1,2 y 0,8 puntos porcentuales menos, respectivamente, que durante el mismo período acumulado de 2025.