Las entradas a hoteles en Euskadi suben un 1% interanual en marzo, mientras que las pernoctaciones crecen un 0,9%

Archivo - Hotel en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las entradas en los establecimientos hoteleros de Euskadi han ascendido un 1,0% interanual en marzo, mientras que las pernoctaciones han subido un 0,9%. Por procedencia, el 39,3% del total de entradas y el 42,2% de las pernoctaciones del mes analizado han sido de origen extranjero, según datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

El número total de entradas a los hoteles de la Comunidad Autónoma Vasca fue en marzo de 284.168 y dieron lugar a un total de 544.312 pernoctaciones, según ha indicado el organismo estadístico en un comunicado.

Por territorios históricos, en Álava se han registrado 38.127 entradas y 84.338 pernoctaciones, un 3,1% más y un 3,6% más que en marzo del año anterior, respectivamente.

En Bizkaia, el ascenso de las entradas ha sido del 1,0% y el de las pernoctaciones del 2,7%, con un total de 130.130 entradas y de 245.123 pernoctaciones.

Por último, en Gipuzkoa se han registrado 115.911 entradas, un 0,3% más que en marzo de 2025, y 214.851 pernoctaciones, un 2,1% menos que el mismo mes del año anterior.

Por capitales, el número de entradas ha descendido un 2,1% en Vitoria-Gasteiz y un 2,0% en Bilbao; en San Sebastián, en cambio, no han variado respecto a marzo del 2025.

Las pernoctaciones, por su parte, se han reducido en términos interanuales un 3,4% en San Sebastián, un 1,6% en Bilbao y un 0,6% en Vitoria-Gasteiz.

ESTANCIA MEDIA

La estancia media durante el mes de marzo de 2026 ha sido de 1,92 días en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, idéntica a la obtenida en el mismo mes de 2025.

El grado de ocupación de este mes de marzo de 2026, en el conjunto de Euskadi, se ha situado en el 47,5% al medirlo por plazas y en el 59,1% al medirlo por habitaciones, aunque en relación con marzo de 2025, la ocupación, tanto por plazas como por habitaciones ha descendido en 1,1 puntos porcentuales.

La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, ha sido de 96,6 euros en marzo de 2026 en el conjunto de de Euskadi, lo que supone un aumento del 8,5% con respecto a marzo del año anterior. El ADR ha alcanzado en Gipuzkoa los 100,3 euros, en Bizkaia los 97,1 euros y en Álava se ha situado en 86,2 euros.

Por capitales las diferencias mantienen el orden territorial, dado que el ADR se ha situado en San Sebastián en 113,7 euros, en Bilbao en 104,1 euros y en Vitoria-Gasteiz, por último, en 77,2 euros.

El RevPar, o ingresos medios por habitación disponible, ha sido de 57,1 euros en marzo de 2026 en Euskadi, un 6,6% superior al obtenido el mismo mes del año anterior.

DATOS ACUMULADOS

En lo que va de año, de enero a marzo 2026 y respecto al mismo período acumulado del año 2025, las entradas han descendido un 0,6% y las pernoctaciones un 0,3%.

La estancia media del conjunto de estos tres primeros meses se establece en 1,89 días, similar a la observada en el mismo período del año anterior, que se estableció en 1,88 días.

Por su parte, el grado de ocupación durante estos tres primeros meses del año se sitúa en el 42,6% al medirlo por plazas y en el 53,0% al hacerlo por habitaciones, 1,8 y 2,0 puntos porcentuales menos, respectivamente, que durante el mismo período acumulado de 2025.