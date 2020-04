ERC y EH Bildu piden que también el Senado deje de pagar las dietas

BILBAO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu ha solicitado que también el Senado deje de abonar las 'indemnizaciones por provincia' a sus miembros mientras dure la etapa de confinamiento decretada por el Gobierno central y no se pueda ejercer la labor de representación parlamentaria "en plenas condiciones de normalidad".

En la petición, registrada este viernes, los integrantes del grupo señalan que, de no ser ello posible, solicitan la "posibilidad del retorno de las mismas".

Ambas formaciones ya pidieron este jueves que el Congreso de los Diputados dejara de pagar las dietas y complementos salariales por desplazamiento a todos los diputados, para destinarlas a los recursos públicos necesarios para hacer frente tanto a la crisis sanitaria y socioeconómica por el coronavirus Covid-19.

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu entiende que la llamada 'Indemnización Senador por provincia' es una indemnización que pretende retribuir los gastos que el ejercicio de la labor parlamentaria ocasiona en los senadores y senadoras para el normal desarrollo de la actividad parlamentaria.

"En un momento de confinamiento absoluto, no tiene sentido pagar una indemnización para compensar unos gastos que no se han producido. Y es por ello que reclamamos que no se abone mientras dure la etapa de confinamiento decretada por el Gobierno", añaden.