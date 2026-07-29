ErNE denuncia gestión "caótica" de la Policía Local de Santurtzi, con "solo dos agentes patrullando el municipio"

BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

ErNE ha denunciado la gestión "caótica" de la Policía Local de Santurtzi (Bizkaia), con "solo dos agentes patrullando todo el municipio", lo que supone un problema "no solo laboral, sino de seguridad ciudadana".

En un comunicado, el sindicato policial ha señalado que "tras la fachada de normalidad vendida por el Ayuntamiento, la realidad ha sido crítica, como el Día de la sardina con sólo dos agentes, sin poder salir a patrullar para no dejar la comisaría sin efectivos, o noches con solo tres policías en una de las fiestas más multitudinarias de Bizkaia y en días de mayor afluencia como el Día del Carmen".

Tras pasar las fiestas, ha lamentado que siguen "igual o peor, con turnos sin mandos, turnos cubiertos solo por agentes en prácticas y jornadas posteriores con apenas cuatro policías". "No es que falten agentes, --de 92 plazas hay 84 cubiertas--, lo que hay es un descontrol organizativo absoluto", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que "escudarse en que la Ertzaintza hizo refuerzos, no justifica desmantelar la Policía Local". "Si no ha ocurrido algo grave, ha sido únicamente por el compromiso y la profesionalidad de los agentes, que han sostenido el servicio al límite", ha advertido, para exigir al Ayuntamiento que asuma responsabilidades y planifique la seguridad del municipio "como se merece".