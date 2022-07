ErNE denuncia la "parálisis" de Erkoreka para dotar a la Ertzaintza de furgonetas con "condiciones de seguridad"

BILBAO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ErNE ha denunciado la "parálisis" del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, para dotar a la Ertzaintza de furgonetas con "condiciones de seguridad" ya que estos vehículos policiales cuentan con "más de 20 años".

La central policial ha insistido en que "ya son muchos los incidentes" que se han registrado como consecuencia del "deterioro" de las furgonetas, el último el pasado viernes, con el reventón de una rueda en uno de los vehículos destinados en el Festival BBK Live de Bilbao.

"Son furgonetas con más de veinte años que no pasarían ninguna ITV oficial, muchas de ellas no tienen aire acondicionado, a muchas les entra el agua y tienen las puertas sujetas con bridas, y algunas no superan los 70km/hora", ha manifestado un portavoz del sindicato.

A juicio de ErNE, la situación es "un escándalo" del que, según han adevertido, harán responsable al vicelehendakari y consejero de Seguridad "en caso de que suceda una tragedia por su uso". "Y acabaremos en los juzgados denunciándole", ha añadido.

Además, según ha adelantado a Europa Press, ErNE presentará próximamente en el Parlamento Vasco un escrito para "que se le exija al Gobierno Vasco" la "sustitución inmediata" de las furgonetas.