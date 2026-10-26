ErNE denuncia la "precipitación injustificable" con la que se ha desmontado el operativo policial de Bilbao

Ertzainas en los incidentes de este lunes en Bilbao - HUMBERTO BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente de la Policía Vasca, ErNE, considera "especialmente grave" que un dispositivo policial previamente planificado y desplegado para hacer frente a una situación de riesgo conocida, como era el anuncio de la visita del agitador Vito Quiles a Bilbao, se haya comenzado a desmontar con una "precipitación difícilmente justificable".

Por ello, ha exigido explicaciones y responsabilidades a la cúpula policial por la gestión del dispositivo de seguridad desplegado durante la jornada. "La cancelación de un acto no supone automáticamente la desaparición del riesgo, especialmente cuando existen concentraciones numerosas, un ambiente de tensión y posibilidades evidentes de que se produzcan incidentes", ha argumentado.

En un comunicado, el sindicato ha condenado "de manera rotunda" los graves episodios de violencia y vandalismo registrados esta tarde-noche en Bilbao, en el contexto de las movilizaciones convocadas con motivo de la anunciada visita de Vito Quiles.

La quema de vehículos, entre ellos una moto de Policía Local de Bilbao, los destrozos en el mobiliario urbano y los ataques contra agentes de la Ertzaintza y Policía local constituyen actuaciones "absolutamente intolerables que nada tienen que ver con el legítimo derecho a la protesta y a la libertad de expresión", ha dicho.

Por ello, ErNE ha exigido una investigación exhaustiva que permita identificar, localizar y poner a disposición judicial a los responsables de estos hechos. "No podemos permitir que quienes recurren a la violencia actúen con una sensación de impunidad", ha aseverado.

Asimismo, ha recordado que viene reclamando una apuesta decidida por reforzar los medios humanos, materiales y técnicos destinados a las labores de investigación, información e inteligencia policial.

A su juicio, es "inadmisible" que las unidades de Brigada Móvil y Protección Ciudadana tengan que intervenir, "en demasiadas ocasiones, prácticamente a ciegas, reaccionando a remolque de lo que sucede en la calle y sin disponer de la información previa necesaria para anticiparse a los acontecimientos".

"No podemos seguir sustituyendo la falta de anticipación y de inteligencia policial con la exposición física de los agentes. Una Policía moderna, profesional y eficaz necesita una estructura de información e inteligencia capaz de detectar riesgos, anticipar escenarios violentos y proporcionar a las unidades operativas las herramientas necesarias para intervenir con seguridad y eficacia", ha instado.

Desde ErNE han trasladado todo su apoyo y reconocimiento a los compañeros y compañeras que han tenido que hacer frente a estos incidentes, desempeñando su trabajo en circunstancias "especialmente complicadas". "Los violentos siempre nos han encontrado y nos van a encontrar enfrente a la Ertzaintza y a la Policía local", ha concluido.