ErNE denuncia que la situación de Inspección de Atención a Víctimas de Bilbao "es insostenible"

BILBAO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

ErNE ha denunciado este miércoles que la situación de Inspección de Atención a Víctimas de la Policía Municipal de Bilbao "es insostenible" porque se encuentra "bajo mínimos" y tiene una carga de trabajo "difícilmente asumible".

En un comunicado, la central sindical ha criticado que "una inspección de tal importancia, que da servicio a un sector de la

población tan sensible, está siendo ninguneada y maltratada por la Dirección y la concejala Amaia Arregi". "Eso sí, luego se sacarán la foto de rigor y harán un publirreportaje en el periódico de turno para vender humo a la población y representantes de otras fuerzas políticas", ha censurado.

ErNE ha destacado que "nuevamente se ha convocado un concurso para que agentes pudieran acceder a esta Inspección" y el resultado, "como siempre", es el de "plazas vacantes".

"La concejala saldrá de nuevo públicamente a llamar vagos a quienes componemos Bilboko Udaltzaingoa y mentirá diciendo que no se han cubierto los puestos porque no queremos trabajar, pero no dirá que la coalición ErNE-SVPE ya advirtió en mesa de negociación que este problema iba a darse", ha indicado.

A su juicio, "no era viable, por ejemplo, que todas las plazas de agente requiriesen un perfil lingüístico perceptivo, ya que limitaba excesivamente el acceso". "El despotismo y nulo interés negociador de quienes dirigen el área de Seguridad Ciudadana, ha llevado a este

nuevo desastre", ha señalado.

"BAJO MÍNIMOS"

El sindicato ha explicado que "el resultado es una Inspección de Atención a Víctimas bajo mínimos, que no puede dar todos los servicios que debiera y con una carga de trabajo difícilmente asumible, que únicamente sobrevive por el buen hacer de quienes la componen y del uso desmedido de la bolsa de garantías, para poder establecer el servicio ordinario".

"Ya se empieza a notar, además, la difícil situación de la Inspección de Atención a Víctimas en otras inspecciones policiales. La Inspección de Criminalística debe asumir en algunos casos parte de la carga de trabajo generada, a pesar de no estar especializada en una materia tan sensible", ha reprochado.

ErNE ha añadido que a ello se suma que, desde su creación, "se sufre el caos organizativo que quienes dirigen Bilboko Udaltzaingoa", lo que conlleva que "el malestar y la tensión en quienes componen esta inspección vaya en aumento".