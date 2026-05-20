Eroski cree que la nueva ley agroalimentaria será "transformadora" y Basque Food Cluster dice que "es el camino"

La Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo (3d), el Director en Basque Food Cluster, Jon Ander Egaña (2d), el Coordinador de Denominación de Origen Euskal Sagardoa, Unai Aguirre (2i), el Director - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El director comercial de Productos Locales de Eroski, Asier Guridi, ha asegurado que la nueva ley vasca de Agricultura, Alimentación y Gastronomía será "transformadora" y ha confiado en que dé impulso al sector. Por su parte, el director de Basque Food Cluster, Jon Ander Egaña, ha asegurado que "es el camino" para que la cadena agroalimentaria funcione "de forma eficiente".

Mientras, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha defendido que la nueva norma, presentada la semana pasada por el Gobierno vasco y que deberá ser aprobada por el Parlamento autonómico, "es necesaria" para "crecer en valor de forma integrada, sin perder de vista la identidad del producto".

Estas manifestaciones se han realizado en el transcurso de la Segunda mesa sectorial de Eroski, celebrada en Bilbao junto a Europa Press, bajo el título "Incrementar la producción agroalimentaria en Euskadi: claves y retos".

En ella han participado Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco; Asier Guridi, director Comercial de Productos Locales de Eroski; Jon Ander Egaña, director en Basque Food Cluster; Unai Aguirre, coordinador de Denominación de Origen de Euskal Sagardoa e Imanol Zubelzu, director del proyecto Mantala de Basque Culinary Center (BCC).

Durante el debate, el director comercial de Productos Locales de Eroski, Asier Guridi, ha asegurado, tras un primer análisis de la nueva Ley de Agricultura, Alimentación y Gastronomía, que se trata de una ley para transformar el sector de la producción agroalimentaria, prevé "lo necesario para abordar los problemas existentes, como el relevo generacional, la sostenibilidad o digitalización" y, además, "incluye a toda la cadena de valor".

Guridi considera que con el nuevo texto, se pasa de "una ley legislativa a una ley transformadora" del sector y confía en que "dará el impulso necesario".

"ES EL CAMINO"

Desde el Basque Food Cluster, su director, Jon Ander Egaña, ha considerado que la nueva ley "es el camino" porque el sector "va evolucionando" y hay que lograr que "funcione de forma más eficiente".

"Se contempla el tema de digitalización, de talento, y, sobre todo, tiene un elemento importante y cambios sustancial: que se considere a la cadena de valor de la alimentación como estratégico", ha dicho.

En su opinión, se trata de "un cambio de estatus". Ha añadido que hablar de la "protección al PIB", del impacto que tiene el empleo o el número de establecimientos, es "una forma de poner en valor toda la cadena alimentaria de Euskadi, y hacerla visible y atractiva". "Estos cambios legislativos ayudan a que esto sea así", ha puntualizado.

Por su parte, el coordinador de Denominación de Origen de Euskal Sagardoa, Unai Aguirre, ha manifestado que conoce la ley y esta "recoge todo lo que se ha dicho del sector". "Es curioso, porque, muchos puntos que trabajamos desde lo pequeño en el 'sagardotegi' vasco, y recogemos en nuestro plan estratégico, están ahora aquí en lo grande, porque al fin y al cabo son los puntos principales". "Esto es un paraguas, y hay que ver luego cómo se aplica ese paraguas", ha señalado.

En su opinión, el cambio legislativo "será bienvenido", porque "había que actualizarlo y era necesario". Según ha dicho, los productores, además de sus "puntos fuertes" también tiene "algunos frenos". "Todas estas políticas se deberán poner en marcha si queremos tener en el futuro un primer sector más fuerte. Creo que es el momento, y va a ser bienvenido", ha añadido.

Mientras, el director del proyecto Mantala del Basque Culinary Center, Imanol Zubelzu, ha manifestado su satisfacción por "el guiño" que en la ley "se hace a la gastronomía".

También ha valorado que, más allá de legislar, representa "qué pasos se quieren dar" y "qué futuro se desea crear desde un enfoque de producción gastronómica". "Eso, como país es importante. Ahora tenemos el reto de plasmarlo y hacerlo realidad. Seguramente tendrá futuro", ha señalado.

CONSEJERA

La consejera Amaia Barredo ha defendido que la nueva Ley de Agricultura, Alimentación y Gastronomía presentada por ella misma la pasada semana, "era necesaria" porque "16 años en un sector son muchos años, y en un sector que tiene que sufrir transformaciones rápidas, todavía más".

Además, la normativa incorporará "toda la parte que se ha ido legislando y desarrollando a nivel europeo" y que "faltaba". Según ha asegurado, en primera instancia, el objetivo principal no era "ajustarla al marco normativo" sino "abordar todo el reforzamiento de la cadena de valor" y sus retos.

"El objetivo fundamental no es crecer por crecer - que además, este país no se lo puede permitir porque tiene una limitación geográfica- sino crecer en valor, crecer juntos, de una manera integrada, generando valor y sin perder de vista la identidad y la autenticidad del producto", ha precisado.

El crecimiento, a su juicio, debe hacerse "desde un enfoque profesional" pero "todos integrados y trabajando en una misma dirección".

En su opinión de esta forma, los actores de la cadena agroalimentaria serán "capaces de abordar todos los retos que hay" porque "al trabajar juntos" se identificarán "mucho más rápida y claramente" dónde está "ese exceso de celo de garantizar todos los procesos legales", no solo responsabilidad de las entidades locales sino también de "todas las políticas agrarias que se lleva arrastrando".

"Al final, es un sector muy burocratizado y que a veces quita las ganas de que la gente se anime; a todo esto hay que darle una revisión", ha señalado.

También ha asegurado que se coordinará a todos los agentes administrativos, porque atañe a consumo, sanidad, agricultura o industria. "Vamos a ver si somos capaces de articular todas las inspecciones y juntarlas en un órgano único", ha dicho. Este es, ha indicado, "un acompañamiento" de la ley para "ir haciendo un sector más fuerte y más competitivo a futuro".

PROBLEMA DE SUELO

Por otra parte, ha destacado que la ley afronta "uno de los mayores problemas", el del suelo, con "una batería importante de medidas" para intentar garantizar que "ese suelo que no se utiliza para la agricultura, que está abandonado, que está degradado, o con el que se está jugando a la especulación", pueda tener "una priorización" para su uso agrícola o ganadero.

"Tenemos que incorporar gente nueva, tenemos gente que deja la explotación, tenemos en torno a 750 explotaciones que de aquí a cuatro años se jubilan y no tienen relevistas", ha advertido sobre el impulso que se dará en la ley al relevo generacional.

Por ello, según ha señalado, el Gobierno ha articulado "unas oficinas de intermediación en los territorios" en las que, si alguna persona quiere dejar su explotación, comunica su voluntad. El Departamento también registrará a aquellos jóvenes que deseen entrar en el sector primario.

"Con eso vamos a intentar unir los intereses de ambas partes, financiando por una parte al que abandona para que nos forme a ese joven que se incorpora, financiando también al joven durante dos años para que aprenda con esa persona mayor", ha explicado.

Se trata, según Amaia Barredo, de "muchas medidas" que deben "ir sincronizadas para que den frutos" y no se pierdan "tantas explotaciones como a priori el diagnóstico marca que puede llegar a ser".