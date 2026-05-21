Eroski deberá cubrir alrededor de 900 vacantes en Bizkaia y Cantabria para reforzar sus equipos durante el verano

Archivo - Centro comercial Max Center, en Barakaldo (Bizkaia) - MAX CENTER - Archivo

BILBAO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Eroski deberá cubrir alrededor de 900 vacantes en Bizkaia y Cantabria para reforzar sus equipos durante la campaña estival, con especial foco en perfiles especializados en Frescos (como pescadería, carnicería, charcutería, frutería o panadería), además de posiciones dirigidas a personas jóvenes o sin experiencia previa.

Para ello, el centro comercial Max Center, de Barakaldo, acogerá el próximo día 29 la Feria del Empleo Occidental, organizada por la cooperativa de distribución y orientada a la captación de talento de cara a la campaña de verano en Bizkaia y Cantabria.

Según ha informado el espacio comercial, frente al hipermercado Eroski de Max Center se habilitará un set para todas las personas que quieran inscribirse o informarse, en horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00 horas, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la compañía y personas interesadas en incorporarse al sector de la distribución o desarrollar su carrera profesional dentro de la cooperativa.

Durante toda la jornada, el stand de Eroski contará con profesionales del área de Selección y Personas de la empresa, que ofrecerán información sobre las vacantes, resolverán dudas y facilitarán el acceso directo a los procesos de inscripción y ofertas activas.