La Ertzaintza busca en la zona guipuzcoana de las Campas de Urbia a un pastor desaparecido

SAN SEBASTIÁN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha reanudado este viernes las labores de búsqueda de un pastor desaparecido este pasado jueves en la zona guipuzcoana de las Campas de Urbia.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, agentes de la sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza han reanudado este viernes las labores de búsqueda de un pastor, de 77 años, desaparecido desde este pasado jueves cuando supuestamente iba a volver con su rebaño de ovejas desde una borda cercana a las Campas de Urbia, en la falda sur del Aizkorri.

Además, ha destacado que "las condiciones de nieve en la zona hacen muy complicada la búsqueda", en la que participan especialistas de montaña de la UVR. Este pasado jueves antes de las 20.00 horas la familia dio el aviso porque no tenían noticias del pastor, que tenía que haber bajado de las Campas de Urbia por las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

Los recursos de montaña de la Ertzaintza se dirigieron al lugar y buscaron anoche a la persona en una borda que suele utilizar el pastor, así como en diversas bordas de los alrededores en la misma zona de Urbia.

Las condiciones de ventisca y nieve interrumpieron la búsqueda hasta la mañana de este viernes en la que se ha retomado por parte de los y las especialistas de montaña, junto a una patrulla rural de la Ertzain-etxea de Oria, bajo la coordinación de una técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.