La Ertzaintza creará un grupo centrado en la violencia contra las mujeres

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza está ultimando el proceso de creación de un grupo dentro de la Policía autonómica que se centrará en la violencia contra las mujeres y la igualdad, para dar un paso más en el sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia.

"Buscamos una atención prioritaria, eficaz y de calidad a las víctimas de la violencia contra las mujeres, con especial atención en evitar la revictimización; garantizando una atención integral, un servicio personalizado, un seguimiento efectivo y una coordinación sin fisuras", ha declarado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, durante la presentación del proyecto de presupuestos del próximo ejercicio en el Parlamento Vasco.

Según ha explicado, tras la interconexión con el sistema 'VIOGEN2' del Ministerio de Interior, el Departamento de Seguridad continuará con la actualización del 'Sistema de Protección a la Mujer' ('EBA-Emakumeen eta Etxekoen Babes Sistema') para "continuar proporcionando la protección adecuada a las mujeres que sufren violencia y agresiones machistas".

En total, la perspectiva de género del presupuesto del Departamento tendrá un reflejo de 34,6 millones de euros. En ella se incluye la partida para la protección de mujeres víctimas de violencia de género, la aplicación denominada 'Bortxa', que se ofrece a todas las víctimas de violencia por parte de la pareja o ex pareja; el citado proyecto EBA y la herramienta que sirve para medir la valoración del riesgo de violencia machista; así como los ertzainas que prestan atención especializada en violencia de género, entre otros.

PRESUPUESTO

En conjunto, el presupuesto del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco contará con un total de 850 millones de euros en 2026, un 6,4% más que este año, con el objetivo de "modernizar el servicio público de seguridad" y "reforzar la Ertzaintza, Euskalmet, la Academia de Arkaute y 'Cyberzaintza'", al ser "la base de nuestro sistema".

Bingen Zupiria ha trasladado este martes el proyecto de presupuestos del próximo ejercicio en el Parlamento Vasco, donde ha subrayado el propósito de "reforzar nuestro servicio público y nuestro modelo de seguridad", para "garantizar la libertad y la tranquilidad de toda la ciudadanía, contribuir a la consolidación de la comunidad y salvaguardar el buen nombre de Euskadi".

Según ha indicado, 2026 "será un año importante para trabajar las condiciones y posibilidades del convenio pactado con los sindicatos y ha informado que el 'Plan de Empleo' se aprobará en la Junta de Gobierno antes de fin de año, con el fin de que "la Ertzaintza cuente con 8.000 miembros en cinco años".

De cara a renovar los recursos de la Ertzaintza, el departamento destina 2,7 millones para adquirir etilómetros y material de atestados y señalización para la Unidad de Tráfico y 700.000 euros para la adquisición de diferentes tipos de drones.

El proyecto contempla también 13 millones de euros para continuar renovando, de manera gradual, la flota de vehículos de la Ertzaintza y 2,8 millones de euros para la renovación de diferentes edificios y ertzain-etxeas, con el objetivo de "maximizar la eficiencia energética".

Tras la subida el año pasado de un 18% en el presupuesto de la Academia de Arkaute, en 2026 contará con 4,5 millones de euros más, pasando de 23,5 millones de euros a 28,04 millones. Según ha destacado Zupiria, la Academia Vasca de Policía y Emergencias tendrá como retos principales hacer frente al creciente volumen de alumnado de cara a dar respuesta al reto de alcanzar los 8.000 agentes de la Ertzaintza en 2030.

Asimismo, se modernizará la plataforma de contenidos 'online' para abordar las necesidades de formación continua de los agentes y se acondicionará la Academia para la formación con la recuperación de las pernoctaciones.

Por otra parte, 'Cyberzaintza', la Agencia Vasca de Ciberseguridad, contará con un presupuesto total de 6,4 millones de euros, un 25,8% más para, por un lado, reforzar la inteligencia preventiva para la detección de ciber amenazas y reforzar la capacidad de respuesta a incidentes que pudieran afectar al sector público vasco o a infraestructuras sensibles de Euskadi. Por otro, se renovará la infraestructura TIC para disponer de un soporte de equipamiento moderno y de alta capacidad que permita dar la mejor respuesta desde 'Cyberzaintza'.

SEGURIDAD PÚBLICA

El consejero ha anunciado "una importante inversión en actualizar sistemas informáticos, de telecomunicaciones e interoperación" para "poder hacer frente a los riesgos y amenazas a los que se enfrenta la sociedad vasca", ya que "depende en primer lugar de un adecuado funcionamiento de los servicios de seguridad pública y emergencias de todas las administraciones vascas".

En este sentido, afrontará "una importante inversión" en sistemas de gestión de incidentes y respuesta por parte de los recursos disponibles, herramientas de apoyo para el desarrollo de actuaciones, investigaciones policiales, la coordinación y planificación efectiva de recursos, la videovigilancia en el ámbito de seguridad, el aseguramiento de la información confidencial o clasificada y los estándares para la interceptación legal de comunicaciones.

Así, se renovará el sistema de comunicaciones (WAN MPLS) que interconecta los centros del Departamento de Seguridad para obtener una mayor capacidad de ancho de banda en la transmisión de la información, con dos millones de euros en tres años, pero que, en 2026, contará con un presupuesto de 500.000 euros. El objetivo principal es "mejorar los tiempos de respuesta y el rendimiento de los servicios, además de asegurar su disponibilidad en posibles situaciones de catástrofe".

Por su parte, el proyecto 'Guardasola' de evolución y provisión de nuevas herramientas tecnológicas y servicios para la digitalización y modernización de procesos y operativas, así como para la extracción y compartición de información que "ayude al análisis y a la toma de decisiones" dispondrá de una partida de 700.000 euros y un compromiso de 2 millones en tres años. En este apartado, se incluyen soluciones de inteligencia artificial y otro tipo de herramientas para "facilitar la gestión y planificación de recursos".

También se completará la renovación de la red de telefonía y su integración con los sistemas de gestión de recursos en los centros de coordinación operativa, tales como el Centro de Coordinación de Emergencias y los Centros de mando y Control policiales, para "optimizar la eficacia y la eficiencia de la toma de decisiones en momentos críticos", y para la asistencia en todo tipo de situaciones de emergencia. El presupuesto destinado a esta renovación es de 546.000 euros.

Asimismo, se desplegará un nuevo sistema de comunicaciones de seguridad de última generación que permitirá operar con comunicaciones eficientes multimedia (imagen y sonido) sobre banda ancha en movilidad. El objetivo es obtener más integración e interoperabilidad al servicio de las diferentes entidades del Sistema de seguridad pública de Euskadi. El denominado 'Enbor Sare Berria' supondrá una inversión de 17 millones de euros en cinco años, de los cuales 1, en 2026.

El Departamento de Seguridad contará con 2 millones de euros para prevenir cualquier situación de emergencia relacionada con fenómenos meteorológicos adversos. Esta inversión servirá para comenzar a actualizar y renovar los sistemas de medición en tiempo real y "poder responder con mayor eficacia a los retos derivados de la meteorología adversa, así como a los efectos causados por el cambio climático".

Entre otras inversiones, se prevé sustituir el radar de Kapildui en los dos próximos años y comprar material hidrometeorológico y oceanometeorológico, para la mejora de obtención de datos que permitan mejorar la prevención.