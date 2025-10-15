La Ertzaintza imparte formación en materia de incidentes críticos a la policía canaria - ERTZAINTZA

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de once agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria se encuentra durante estos días recibiendo formación sobre incidentes críticos impartida por la Unidad de Brigada Móvil de la Ertzaintza en la base de Iurreta, en Bizkaia.

Según ha explicado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los once agentes canarios están recibiendo esta formación en Iurreta desde el pasado lunes, día 13, hasta mañana día 16, dentro de la colaboración que la Unidad de Brigada Móvil viene realizando con otras policías tanto a nivel autonómico, estatal como internacional.

La representación de la Policía de Canarias ha sido recibida por el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, así como por el jefe de apoyo táctico y la jefa de Brigada Móvil.

Las jornadas formativas consisten en preparar a los agentes de la Policía autonómica Canaria en diferentes tareas que la Brigada Móvil de la Ertzaintza desarrolla dentro de sus funciones, como, entre otras, las que realizan las Patrullas de Reacción Inmediata-Bizkor o las relacionadas con el control del orden público.

Para ello, ha relatado Seguridad, estos agentes reciben la formación teórica adecuada que, posteriormente, pondrán en práctica en unos ejercicios diseñados específicamente para dar respuesta a diferentes situaciones de alto riesgo.