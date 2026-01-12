La Ertzaintza impide la protesta de los agricultores alaveses en la A-1 contra el acuerdo de la UE con Mercosur

Archivo - Protesta de ganaderos y agricultores en Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha impedido la entrada de los tractores a la A-1, a la altura de la localidad alavesa de San Román de Millán, dentro de las protestas que este lunes ha convocado la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Así lo han confirmado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, quienes han informado de que la aglomeración de tractores causaba, a las 10.45 horas, "pequeñas retenciones" en la A-3138, a la salida del municipio de San Román.

Medio centenar de tractores se concentran en polígonos industriales cercanos a la A-1, en esa zona de Araia, donde han decidido desarrollar una caravana por vías alternativas.

Ataca pretendía ocupar el carril derecho de la autovía A-1 a la altura de San Román de Millán en ambos sentidos, entre las 8.00 y las 18.00 horas, pero la Ertzaintza les ha impedido la entrada a la vía.

"PRECIOS POR DEBAJO DE LOS COSTES"

La asociación independiente de agricultores y ganaderos por y para el campo de Treviño y Álava ha vuelto a denunciar que el acuerdo con Mercosur "bajará los precios muy por debajo de los costes", así como que "no pueden competir" con alimentos venidos de Sudamérica a los que "no se les restringe el uso de herbicidas o componentes agroquímicos".

La asociación ha insistido en que el acuerdo con Mercosur conllevará "competencia desleal" para ellos y "menos seguridad alimentaria" para los consumidores.

Este acuerdo, a su juicio, abrirá el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, "con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, sin cumplir unos estándares de producción".