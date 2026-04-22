La Ertzaintza participa en unas charlas dirigidas al alumnado de la EHU en Bilbao

BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza estará presente en las III Jornadas de Criminología organizadas por ELSA UPV/EHU (The European Law Students' Association) que se celebrarán este jueves y viernes en el Edificio 'La Bolsa', en Bilbao. Estas charlas buscan acercar al alumnado universitario a la realidad en diversos ámbitos delincuenciales y la práctica jurídica a través de ponencias impartidas por expertos en la materia.

Entre los ponentes participantes se encuentran Hermelo Molero, Jefe del Grupo de Drogas de la Ertzain-etxea de Bilbao, que impartirá una charla el jueves sobre los procesos de investigación en delitos de drogas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El viernes las ponencias policiales se centrarán en la Ciberseguridad y las nuevas formas de criminalidad y, por otro lado, en las pandillas juveniles en Euskadi. La primera correrá a cargo de Aitor Ercilla, Jefe de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad, y la segunda la impartirá Iñaki Zabala, analista de la Oficina Central de Inteligencia.

La sesión inaugural comenzará mañana por la tarde con una sesión de recepción y apertura en el salón de actos del citado edificio Palacio de Yohn, seguido de una mesa redonda. Durante las jornadas, enfocadas a la formación del alumnado de diferentes grados de la EHU, participarán representantes de la Judicatura, especialistas y docentes en derecho, además de los citados agentes de la Ertzaintza.

Este año se celebran las terceras jornadas y siempre han contado con la participación de la Ertzaintza, gracias a la buena colaboración con la asociación organizadora ELSA UPV/EHU, lo que repercute en la "mejor formación de las alumnas y alumnos asistentes", habiéndose agotado el aforo para todas las actividades programadas.