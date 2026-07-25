La Ertzaintza pide colaboración de testigos para esclarecer el accidente de tráfico en Amorebieta con un ciclista herido

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BILBAO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza solicita la colaboración de los posibles testigos de un accidente ocurrido durante la mañana de este sábado, en la N-634 a su paso por Amorebieta (Bizkaia), en el que un ciclista ha resultado herido grave, según ha informado el Departamento de Seguridad.

En el accidente, que ha tenido lugar alrededor de las diez menos cuarto de esta mañana en la N-634 a la altura de Amorebieta, ha resultado herido un ciclista que circulaba en sentido Bilbao. La víctima del siniestro, un hombre de 82 años, ha tenido que ser trasladado al hospital de Cruces por un helicóptero de Osakidetza.

La Ertzaintza ha abierto una investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en que se ha producido el accidente y para ello solicita la colaboración de los ciudadanos que puedan facilitar alguna información sobre el siniestro en el número de teléfono de la Unidad Territorial de Tráfico Bizkaia 94 607 90 34.