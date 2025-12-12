Ertzaintza y Policía Municipal de Bilbao activan desde este viernes el dispositivo de seguridad de navidad y rebajas

Archivo - Numerosas personas de compras por la Gran Vía de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y la Policía Municipal de Bilbao han activado un año más el dispositivo especial de seguridad para la campaña de navidad y rebajas y que ha comenzado este viernes y se centrará en la prevención de los delitos más frecuentes en estas fechas, los hurtos al descuido y robos que se producen en zonas de gran afluencia de personas debido a la actividad comercial y hostelera.

La campaña conjunta, "ya consolidada" según ha apuntado el consistorio bilbaíno en un comunicado, estará operativa hasta el próximo 18 de enero en las principales zonas comerciales y hosteleras de la villa: Abando, Casco Viejo, Indautxu y Bolueta.

Los delitos contra el patrimonio representan alrededor del 70% de los hechos delictivos presenciales registrados en Bilbao y, dentro de ellos, la mayoría corresponden a hurtos, ha detallado el Ayuntamiento de Bilbao.

Aunque Policía Municipal y Ertzaintza trabajan coordinadamente durante todo el año para reducir su impacto, esta colaboración se intensifica en momentos concretos como agosto -en torno a Aste Nagusia- y los meses de diciembre y enero, cuando el incremento de compras, celebraciones y desplazamientos genera un mayor riesgo de sustracciones.

El Plan de Prevención de Policía Municipal y Ertzaintza para Navidades y Rebajas se puso en marcha por primera vez en 2015 y, desde entonces, ambos cuerpos lo han reeditado con carácter anual "con muy buenos resultados, cumpliendo con el fin último de disminuir o contener el aumento de casos de hurtos y robos en Bilbao", ha valorado el consistorio.

Los hechos delictivos que se pretenden prevenir con su puesta en marcha son los hurtos al descuido, así como tirones y robos mediante contacto físico; hurtos mediante engaño en vía pública (abrazos solidarios); robos con violencia física y/o intimidación verbal; sustracciones de objetos dejados a la vista en interior de vehículos durante el reparto; o hurtos de recaudación de comercios, aprovechando ausencias temporales del personal.

La vigilancia y control se llevará a cabo todos los días de la semana en diferentes turnos, por parte de patrullas uniformadas y de paisano, a pie y en vehículos, ha detallado.

Pese a ello, la Policía Municipal como Ertzaintza llaman a la ciudadanía para extremar la precaución en comercios y vías públicas con alta afluencia de personas, y la recomendación es mantener la atención sobre sus pertenencias, llevar el bolso o mochila cerrados, así como desconfiar de quienes se les aproximen físicamente de forma sospechosa. Ante cualquier situación sospechosa o incidencia, la recomendación es llamar al 112 o al 092.